RTL 102.5 è radio partner dell’International Astronautical Congress - IAC 2024, organizzato in Italia dall'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA) in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Leonardo, che si terrà a Milano dal 14 al 18 ottobre 2024 presso il Milano Congress Center (MiCo).

Giunto alla 75ª edizione, il congresso riunisce per la prima volta oltre 10.000 esperti del settore spaziale provenienti da tutto il mondo. RTL 102.5 parteciperà alla manifestazione garantendo aggiornamenti costanti attraverso collegamenti giornalieri in diretta. Il giornalista e speaker Luigi Santarelli seguirà l'intero congresso, riportando quotidianamente le novità più rilevanti e conducendo interviste con astronauti e protagonisti del settore spaziale, dagli esperti accademici ai leader delle principali agenzie spaziali e aziende del settore. Oltre agli interventi in diretta, RTL 102.5 darà ampio spazio all'evento nei notiziari e sui canali social, offrendo ai propri ascoltatori una panoramica completa del congresso.

L’International Astronautical Congress - IAC 2024, che avrà come tema centrale “Responsible Space for Sustainability”, rappresenta un'occasione straordinaria per l'Italia e per Milano di mostrare il proprio ruolo di leadership nel panorama spaziale internazionale. Questo evento di grande rilievo, organizzato dall’International Astronautical Federation (IAF) e supportato dall' AIDAA, ASI e Leonardo, celebrerà l'eccellenza del Made in Italy nel settore spaziale e contribuirà a sensibilizzare la comunità globale sull'importanza di un uso sostenibile dello spazio.

RTL 102.5, la prima radio d’Italia, regala ai propri ascoltatori la possibilità di partecipare al congresso venerdì 18 ottobre. Per partecipare e provare ad aggiudicarsi l’esperienza basterà andare nella sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play.