RTL 102.5 in Champions League, oggi alle 21 giocano Milan, Juventus e Bologna Photo Credit: agenziafotogramma.it

La radiocronaca integrale delle partite delle squadre italiane della quarta giornata in diretta su RTL 102.5

Oggi, martedì 5 novembre 2024, torna in campo la Champions League, con la quarta giornata. In diretta su RTL 102.5 le radiocronache integrali delle partite di Milan, Juventus e Bologna. Real Madrid-Milan I rossoneri di Paulo Fonseca sono chiamati all'impresa, nella sfida di questa sera (si parte alle 21.00) al Santiago Bernabeu contro il Real campione in carica dell'ex di lusso Carlo Ancelotti. Il Milan, infatti, ha bisogno di punti, per risalire in classifica e trovare la zona playoff, dopo l'inizio europeo molto complicato (due sconfitte e una sola vittoria, contro il Bruges). Rispetto agli undici scesi in campo contro il Monza (vittoria esterna per 1-0), torna titolare Rafael Leao, al posto di Okafor. Dal primo minuto dovrebbero partire anche Emerson Royal e Tomori. L'esterno offensivo destro sarà Musah, con Chukwueze in panchina. In attacco confermatissimo Morata, con Abraham non al meglio delle condizioni. Lille-Juventus La Juventus di Thiago Motta ha due obiettivi questa sera (calcio di inizio ore 21.00): mettersi alle spalle la sconfitta rimediata in Champions League nello scorso turno contro lo Stoccarda e consolidare la classifica. I bianconeri sono 14esimi, quindi in zona playoff. Assente per squalifica Danilo, in mezzo alla difesa con Kalulu ci sarà Gatti, come contro l'Udinese in campionato sabato. Cabal favorito su Savona. In mediana conferma in arrivo per la coppia formata da Locatelli e Thuram; dietro a Vlahovic dovrebbe giocare Yldiz, insieme a Koopmeiners e Conceição. Ancora out per infortunio Nico Gonzalez, oltre ai lungodegenti Bremer e Milik. Bologna-Monaco Davanti ai 27mila tifosi presenti allo stadio Dall'Ara, il Bologna di Vincenzo Italiano affronterà alle 21.00 la prova francese del Monaco. Per i rossoblu la partita di questa sera sarà probabilmente l'ultima occasione per tornare tra le prime 24 in classifica. Fino ad oggi i felsinei hanno racimolato un solo punto, grazie al pareggio a reti inviolate all'esordio con lo Shakhtar Donetsk. In leggero vantaggio per un posto al centro dell'attacco Castro, con Dallinga che dovrebbe partire dalla panchina. L'altro ballottaggio è a centrocampo, con Urbanski leggermente favorito rispetto a Odgaard. Curiosità: il direttore sportivo del Bologna, Mariano Di Vaio, ha giocato nel Monaco.

Argomenti

Bologna-Monaco Champions League Lille-Juventus Real Madrid-Milan

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti