RTL 102.5 in Champions League, oggi Bayer Leverkusen-Milan e Inter-Stella Rossa Photo Credit: agenziafotogramma.it

In diretta su RTL 102.5 la radiocronaca integrale dei due match europei che vedono impegnate le milanesi

Oggi, martedì 1 ottobre 2024, torna in campo la (nuova) Champions League. RTL 102.5 trasmetterà in diretta la radiocronaca integrale di Bayer Leverkusen-Milan e di Inter-Stella Rossa. Entrambe le partite si giocheranno alle ore 21.00. Dunque, scenderanno in campo le due milanesi, i cui ambienti sono stati scossi nelle ultime ore dagli arresti di alcuni ultrà della Curva Nord e Sud. Bayer Leverkusen-Milan I rossoneri di Fonseca cercano la vittoria per mettersi alle spalle definitivamente il difficile inizio di stagione. Nella prima giornata di Champions il Diavolo ha perso in casa contro il Liverpool mettendo in atto una prestazione decisamente negativa. Da quella partita le cose sono cambiate, l'ambiente ha ritrovato fiducia e risultati. Ora la permanenza in panchina dell'allenatore portoghese non sembra più essere in dubbio. Al debutto i tedeschi del Leverkusen hanno superato con agilità gli olandesi del Feyenoord per 4-0. In Bundesliga i ragazzi di Xabi Alonso sono quarti, con dieci punti all'attivo, e sono reduci da tre risultati utili consecutivi. Nel Milan quasi sicuramente non ci sarà l'acciaccato Morata. L'attacco sarà guidato da Abraham, una delle sorprese di queste settimane. Tornerà titolare Loftus-Cheek, mentre a destra Emerson Royal potrebbe essere preferito a capitan Calabria. Inter-Stella Rossa Dopo il convincente pareggio all'esordio contro i fuoriclasse del Manchester City di Pep Guardiola, i nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano in casa i serbi allenati da Vladan Milojević, che al debutto hanno perso 2-1 contro il Benfica. Sulla carta Sommer e compagni sono favoriti, ma l'attenzione deve rimanere alta per evitare passi falsi che possano allontanare l'Inter dai piani alti della classifica. Previste ampie rotazioni: la coppia offensiva dovrebbe essere formata dalle 'riserve' Taremi ed Arnautovic, con capitan Lautaro (appena sbloccatosi in campionato) destinato a partire dalla panchina. In mezzo al campo Frattesi insidia Mkhitaryan, mentre in difesa potrebbe esserci un turno di riposo per Acerbi, in favore di De Vrij. Champions League, domani in campo Atalanta, Bologna e Juventus Domani, mercoledì 2 ottobre, in campo le altre tre squadre italiane che partecipano alla Champions League. In programma Shakhtar-Atalanta, Liverpool-Bologna e Lipsia-Juventus. Giovedì, invece, sarà la volta dell'Europa League, che vede coinvolte Roma e Lazio.

Bayer Leverkusen-Milan Champions League Inter-Stella Rossa

