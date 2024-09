Ultrà inter e Milan arrestati, coinvolti anche gli amici di Fedez Photo Credit: agenziafotogramma.it

Diciannove arresti all'alba e una cinquantina di perquisizioni: ecco cosa è successo

Curve opposte ma interessi comuni su biglietti e parcheggi. È quanto emerge dall'inchiesta della procura di Milano. Poche ore fa, all'alba di lunedì 30 settembre 2024, diciannove ultrà delle curve di Inter e Milan sono stati arrestati. Una cinquantina le perquisizioni nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. La Divisione anticrimine della Questura meneghina ha applicato a più persone "diversi divieti di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ovvero ha comunque avviato la relativa procedura nei confronti di numerose altre persone", come si legge in una nota. Le indagini "hanno consentito di accertare l'esistenza di infiltrazioni criminali tra gli ultrà". Tra gli arrestati anche gli amici di Fedez Tra gli arrestati della curva Nord intervista figurano il capo Andrea Beretta (già in carcere a San Vittore per l'omicidio di Antonio Bellocco), il vicecapo Marco Ferdico e il nuovo reggente della curva Renato Bosetti. Nelle fila rossonere, invece, tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare figurano tra gli altri, Luca Lucci, celebre per la foto del 16 dicembre 2018 insieme all’allora vicepremier Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della Curva Sud all’Arena Civica, Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez, protagonista, di recente mesi, del presunto pestaggio del personal trainer Cristian Iovino in una discoteca e Islam Hagag, conosciuto come 'Alex Cologno', anche lui amico del rapper. Quest'ultimo - va precisato - risulta estraneo ai fatti. I dettagli dell'operazione Gli arresti e le perquisizioni sono stati eseguiti dagli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza di Milano - coordinati dalla DDA della Procura della Repubblica di Milano. La massiccia operazione sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa convocata in Procura a Milano oggi alle ore 11.30, alla presenza del procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo, del procuratore di Milano Marcello Viola, del questore di Milano Bruno Megale, del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Milano, Andrea Fiducia, del direttore del Servizio Centrale Operativo Vincenzo Nicolì, del comandante del Servizio Centrale Investigazioni Antonio Quintavalle e degli investigatori della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

