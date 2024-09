RTL 102.5 in Champions League, oggi Bologna-Shakhtar Donetsk e Manchester City-Inter in diretta

Dopo gli impegni di Juventus e Milan, rispettivamente con Psv (vittoria dei bianconeri per 3-1) e Liverpool (rossoneri battuti per 3-1), oggi scendono in campo per la nuova Champions League altre due squadre italiane. Alle 18.45 andrà in scena Bologna-Shakhtar Donetsk, mentre il piatto forte della serata è senza dubbio Manchester City-Inter delle ore 21.00. Per la cronaca, domani, sarà la volta di Atalanta-Arsenal.

Bologna-Shakhtar Donetsk: le probabili formazioni

Dopo 60 anni il Bologna torna a giocare la massima competizione europea. Dunque, per i ragazzi guidati da Vincenzo Italiano non mancherà l'emozione per una sfida che sulla carta non appare impossibile. L'obiettivo, annunciato dallo stesso allenatore, è non fare le comparse in Champions League, ma giocarsi la posta in palio partita dopo partita. L'avvio di campionato è stato faticoso, con i rossoblu che attualmente sono quart'ultimi in classifica, con soli quattro punti in classifica. Gli ucraini dopo cinque turni hanno conquistato nove punti e sono reduci dalla vittoria per 5-2 contro il Futbol'nyj Klub Karpaty.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Castro, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarov; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin. Allenatore: Marino Pusic.

Manchester City-Inter: le probabili formazioni

Non poteva esserci esordio in Champions League più complicato per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che ritrovano il City di Guardiola (capolista in Premier League a punteggio pieno) a distanza di poco più di un anno e di quella finale di giugno 2023 (vinsero gli inglesi per 1-0 grazie al gol di Rodri). Oggi il pericolo numero 1 è rappresentato da Haaland, autore di nove gol in quattro partite. Ma il livello del City, tra le favorite per la competizione, è altissimo in tutti i reparti. Sul fronte Inter, la notizia è che capitan Lautaro Martinez (che non ha ancora segnato in questa stagione) è in dubbio. Al suo posto potrebbe giocare Taremi, per fare coppia in attacco con Thuram.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All: Pep Guardiola

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All: Simone Inzaghi.