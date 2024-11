RTL 102.5 in Champions League, oggi Slovan Bratislava-Milan, Inter-Lipsia e Young Boys-Atalanta in diretta

Slovan Bratislava-Milan

Inter-Lipsia

Young Boys-Atalanta

A partire da oggi, martedì 26 novembre 2024, torna in campo la, con la quinta giornata. In programma le partite di Milan, Inter e Atalanta. Sula radiocronaca in diretta.Quella di oggi pomeriggio (calcio di inizio alle ore 18.45) sembra, almeno sulla carta, un'occasione d'oro per il Milan di Fonseca: tornare a vincere e mettersi alle spalle i fischi di San Siro di sabato scorso, dopo il deludente 0-0 contro la Juventus . I rossoneri cercano la vittoria nella sfida in trasferta contro il club slovacco, ancora fermo a zero punti in Champions League. Il Milan è ventesimo grazie ai sei punti conquistati dopo il complicato avvio nel torneo europeo. Alla vigilia, mister Fonseca non ha nascosto le ambizioni in termini di classifica (passano agli ottavi, evitando gli spareggi, solo le prime otto): "Con la squadra abbiamo parlato di quanto può essere importante questa partita per il nostro cammino in Champions. Onestamente penso ci sia la possibilità di vincere le quattro gare rimaste, è quello che vogliamo". Il riferimento è ai match contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Leao partirà dalla panchina, mentre Abraham dovrebbe tornare dal primo minuto, al posto dello squalificato Morata. Dietro di lui Okafor, Pulisic e Chukwueze.Alle 21.00 l'Inter sfida il Lipsia. La squadra di Simone Inzaghi è imbattuta in Champions e non ha ancora subito gol, mentre i tedeschi sono fermi a zero punti. Stasera tanti i cambi negli undici titolari, rispetto alla gara di sabato pomeriggio stravinta contro il Verona in campionato. In attacco torna capitan Lautaro, mentre a centrocampo mancherà Mkhitaryan. Torna Calhanoglu, in mediana insieme a Barella e Zielinski. Al debutto stagionale in Champions dal primo minuto Dimarco. Inzaghi in conferenza stampa ha detto: "Crediamo alla possibilità di arrivare in finale di Champions, almeno quello è l'augurio. Ma ci servono punti".Sul campo sintetico di Berna alle ore 21.00 l'Atalanta cerca l'allungo in classifica, dove al momento ha 8 punti, meno di quelli che avrebbe meritato di raccogliere. In caso di vittoria sarebbe quasi certa la qualificazione, almeno ai playoff. A guidare l'attacco sarà Retegui, alla ricerca della prima marcatura in Europa. Insieme a lui Lookman e De Ketelaere. Scalvini, rientrato a Parma dopo il grave infortunio al ginocchio, non è stato convocato: nessun allarme, ma solo una scelta conservativa, per risparmiare al difensore i rischi del campo sintetico.