Rtl 102.5 Power Hits Estate 2022: Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti super ospiti dello show

Questa sera verrà finalmente decretato il Power Hit dell’estate 2022.

In diretta dall’Arena di Verona andrà in onda, a partire dalle 20.45, RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, una produzione di RTL 102.5.

L’unico grande evento dell’estate con un cast ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per una serata unica.

Super ospiti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022: Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti.

Oggi, durante la conferenza stampa nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri di Verona sono intervenuti: l’assessora alla cultura e al turismo del Comune di Verona, Marta Ugolini, il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, gli autori Federica Gentile ed Angelo Baiguini, il produttore esecutivo, Fabio Marcantelli, e i presentatori dello show, Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese.

L’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Verona, Marta Ugolini: “La scelta di affidare la conduzione della serata a tre conduttori della next generation è una bella apertura di fiducia, che sembra far eco alla fiducia verso i giovani e verso le donne che il Sindaco Damiano Tommasi ha espresso nella formazione della Giunta del Comune di Verona, di cui mi onoro di far parte”.

Il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci: “Nel 2023 tre grandi appuntamenti con la musica live: il 10 giugno a Roma, il 29 e 30 agosto all’Arena di Verona. I giovani sono determinanti perché non si può fare nessuna attività se non si hanno occhi aperti verso una ruota che gira, per chi va, per chi arriva, per chi resta. Pensavamo che non ci fossero giovani in grado di affrontare questa realtà ma sbagliavamo tutto perché ne abbiamo trovati tanti”.

Inoltre sono intervenuti gli autori, Federica Gentile che ha detto: “Con il Power Hit Estate portiamo la radio sul palco. I tempi sono quelli radiofonici, un inarrestabile flusso di canzoni, una dopo l’altra, tutti i successi dell’estate da cantare e ballare tutti insieme, senza tempi morti. Abbiamo cambi palco velocissimi, è tutto curato nel minimo dettaglio e reso possibile da una squadra di grandi professionisti” e Angelo Baiguini, che ha aggiunto: “Siamo molto felici di tornare in Arena per la sesta volta e molto contenti di aver raggiunto il sold out in pochi giorni. Anche quest’estate abbiamo soddisfatto la nostra voglia di musica, che era fortissima, e in questa serata ve la faremo sentire tutti insieme e tutta in una volta”. Anche il produttore esecutivo, Fabio Marcantelli, che ha dichiarato: “Fondamentale per la realizzazione dello show è anche l’effettistica, quest’anno diversa dal solito. Cerchiamo di garantire ad ogni artista una performance diversa e costruita ad hoc per e con lui. Quest’anno abbiamo introdotto una nuova tecnologia, composta da due chilometri e mezzo di luci intelligenti che sono state posizionate su tutti i gradoni del retropalco. Un modo innovativo di interpretare la scenografia, senza l’utilizzo di grafica ma con la creazione di effetti luce in real time. Edizione dopo edizione, l'obiettivo è portare lo show a un livello superiore”.

Infine i tre conduttori dello show.

Matteo Campese: “Per me quest'anno è ancora più speciale perché è il completamento di un lavoro di anni. Ho vissuto l'Arena vuota nel 2020, a metà capienza nel 2021 e quest'anno, nel 2022, torno in mezzo ad un pubblico lanciato a piena potenza nella musica dal vivo. È la definizione migliore di Power Hits, del vero Potere della Musica”.

Paola Di Benedetto: “Ringrazio per l’ennesima volta tutta la famiglia di RTL 102.5 per la fiducia incondizionata che continua a riservare alle nuove generazioni. Lasciare la conduzione live di un evento di questo calibro a tre giovani, all’inizio delle loro carriere è un atto di estrema fiducia. Speriamo di essere all’altezza, di fare divertire il pubblico e di chiudere tutti insieme l’estate in bellezza”.

Jody Cecchetto: “Sarà il culmine di un percorso durato diversi mesi insieme ai miei compagni di viaggio Paola e Matteo, e insieme a tutto il team di RTL 102.5 che ha creduto in me come nuova entrata, l’emozione è tantissima, sarà un’incredibile prima esperienza su un palco così importante come quello dell’Arena. È pazzesco pensare che sarà anche la mia prima volta all’Arena, e che sarò sul palco! Sarà una serata di spettacolo importante ed indimenticabile, per tutti”.

IL BACKSTAGE DELLO SHOW SU RTL 102.5 PLAY

Tutti coloro che vorranno, potranno vivere da vicino, con Cecilia Songini e Niccolò Giustini, il grande evento e seguire il “making of” dello show collegandosi su RTL 102.5 Play. Sulla homepage di RTL 102.5 Play, infatti, dalle 12:30 è attivo un canale backstage dal quale si potranno vedere in diretta contenuti Extra ed esclusivi di tutto ciò che succederà, dal red carpet al backstage, per tutta la giornata fino alla proclamazione del vincitore a fine serata.

POWER HITS ESTATE 2022 IN RADIOVISIONE

Il grande evento musicale di RTL 102.5 sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW.

POWER HITS ESTATE 2022: IL CAST

Ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Ariete, Baby K, Blanco, Boomdabash & Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Dargen D’Amico, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Lazza, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta ft. Edoardo Vianello, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.

POWER HITS ESTATE 2022 – LA COMPILATION

Venerdì 5 luglio è uscita RTL 102.5 Power Hits Estate – La Compilation (Artist First), che contiene tutti i più grandi successi dell’estate 2022, disponibile in versione triplo CD e in digitale.

L’accesso all’Arena di Verona sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno muniti di biglietto.