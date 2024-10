Russia e Ucraina senza tregua, altri droni in azione, mentre Lavrov dice: avanti finchè l' Ucraina non sarà più una minaccia

Nessun segnale di distensione nel conflitto tra Russia e Ucraina. Anzi le ostilità sono intense, sia quelle militari sia dialettiche. “La Russia continuerà a combattere fino a quando non saranno eliminate le minacce provenienti dall'Ucraina”: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla rivista statunitense Newsweek e riportato dalla Tass. "Non abbiamo altra scelta che continuare la nostra operazione militare speciale fino a quando le minacce poste dall'Ucraina non saranno rimosse", ha dichiarato Lavrov. Ma anche sulla rete ci sono pesanti attacchi. Quello alle tv di Stato russe è stato rivendicato dal gruppo hacker anonimo filo-ucraino Sudo rm-RF: lo riporta Rbc Ukraina. E' stato una sorta di regalo per Putin, nel giorno del suo compleanno gli hacker hanno sospeso le trasmissioni online dei canali televisivi Rossiya 1 e Rossiya 24, interrompendo alcune trasmissioni online del mattino.

21 droni Ucraini sono stati abbattuti nella notte

L'esercito russo ha annunciato di aver abbattuto durante la notte 21 droni ucraini, di cui 12 sul territorio della Crimea in mano ai russi. "Durante la notte sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici con droni aerei contro siti sul territorio russo", ha affermato in una nota il ministero della Difesa. "I sistemi di difesa aerea hanno distrutto 21 droni ucraini", ha aggiunto. Dodici Uav sono stati abbattuti sulla Crimea e altri sei sulla regione di Kursk, teatro di una grande offensiva ucraina dall'inizio di agosto, secondo il ministero. I restanti droni sono stati neutralizzati nelle regioni di Belgorod (1), Bryansk (1) e Voronezh (1), al confine con l'Ucraina, aggiunge il comunicato stampa. Non sono state immediatamente segnalate vittime o danni. Le autorità locali hanno riferito questa mattina che è scoppiato un incendio in un deposito petrolifero a Feodossia, in Crimea, senza collegarlo tuttavia agli attacchi dei droni. Sul posto sono intervenuti soccorritori e vigili del fuoco e nella città portuale sul Mar Nero è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Gli attacchi a Kiev

Intanto le autorità ucraine hanno riferito di aver respinto un attacco russo con missili ipersonici Kinzhal sulla città di Kiev, spiegando che detriti sono caduti in tre distretti della capitale alle otto del mattino. Non sono stati segnalati danni gravi o vittime dall'attacco in cui la Russia ha lanciato missili ipersonici Kinzhal contro Kiev, ha affermato Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città. "Sono stati registrati detriti in tre distretti di Kiev: Solomyanskyi, Shevchenkivskyi e Holosiivskyi. Danneggiate alcune automobili, il tetto di un edificio residenziale e il tetto di un supermercato. Il resto dei rottami è caduto in un'area aperta senza conseguenze", ha riferito l'amministrazione locale. Nel frattempo, l'aeronautica militare ucraina ha riferito di aver abbattuto sulla regione di Kiev due missili balistici ipersonici Kinzhal su tre lanciati questa notte e abbattuto 32 droni d'attacco nemici nelle regioni di Mykolaiv, Kiev, Dnipropetrovsk, Sumy, Chernihiv, Poltava e Kharkiv. Diversi droni russi - scrive Ukrinform - hanno colpito le aree di prima linea della regione di Kharkiv, mentre dei tre Kinzhal ha colpito un'area vicino all'aeroporto di Starokostiantyniv nella regione di Khmelnytskyi.