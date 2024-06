Saluto reale dal balcone, Kate riappare in pubblico per i festeggiamenti di Carlo III

Il saluto dei reali britannici dal balcone di Buckingham Palace ha suggellato oggi a Londra la celebrazione del compleanno ufficiale di re Carlo III, tornato all'attività pubblica da quasi cinque settimane sulla scia dei progressi nelle cure per il tumore diagnosticato all’ inizio dell’anno. Alla sinistra del sovrano la regina consorte Camilla, alla destra di Sua Maestà Kate Middleton, al ritorno in pubblico dopo quasi 7 mesi segnati dalla battaglia contro il cancro. A sostenere la principessa di Galles il consorte William e i figli George, Charlotte e Louis. Abito bianco sotto il ginocchio e cappello bianco, la moglie dell'erede al trono britannico, sempre elegantissima, è apparsa sorridente. Migliaia i sudditi presenti. Condizionato dal meteo il passaggio di rito della pattuglia acrobatica della Raf. Re Carlo, uscito per primo con Camilla sul balcone come da protocollo, è parso sereno ma a tratti anche riflessivo. La cerimonia del saluto dal balcone si è chiusa con l'inno nazionale, mentre prima dell'uscita dei reali erano riecheggiate le note di Somewhere Over the Rainbow. In mattinata Kate ha partecipato, all’interno di una carrozza preceduta da quella con a bordo Re Carlo, alla parata di Trooping the Colour, evento clou dell'odierna celebrazione del compleanno ufficiale e non anagrafico del 75enne sovrano. Il premier britannico Rishi Sunak ha assistito con la first lady Akshata Murty all’evento che si svolge secondo una precisa coreografia a partire dal 1748. Vi hanno preso parte circa 1400 soldati e ufficiali in alta uniforme, al suono di musiche o marce varie eseguite dalla bande militari al passaggio dii reggimenti come quello della Scottish Guard, dell'Irish Guard o della Welsh Guard, sotto i diversi colori di reparto.