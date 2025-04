Saman Abbas, la Procura generale di Bologna chiede l'ergastolo per i cinque familiari

La procura generale di Bologna ha chiesto l’ergastolo per tutti e cinque i familiari imputati per l’omicidio di Saman Abbas, uccisa a Novellara nel 2021. I reati contestati al padre, la madre, lo zio e i due cugini sono omicidio e soppressione di cadavere, con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili.





SAMAN ABBAS, LA RICHIESTA DELLA PROCURA GENERALE DI BOLOGNA

La richiesta è stata formulata al termine della requisitoria nel processo d’appello: la procuratrice ha chiesto davanti alla corte una sentenza esemplare che restituisca a Saman il ruolo di vittima di un'azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutta la famiglia. Ricollocare ognuno dei protagonisti della vicenda nel ruolo che i fatti oggettivi gli assegnano è quindi la richiesta della Pg, che ha chiesto un giudizio che restituisca al fratello la posizione "di giovanissimo ragazzo a sua volta vittima degli eventi, traumatizzato e abbandonato a se stesso, privo di responsabilità, anche processuali". Una sentenza "che non dipinga il padre come colui che si comporta come 'qualsiasi genitore'", espressione usata in sentenza a Reggio Emilia né la madre come "assalita da un moto di 'prostrazione'", ma che li descriva quali "freddi e insinceri pianificatori dell'omicidio della figlia". Una sentenza, infine, "che tolga alla povera Saman il ruolo di ragazza ribelle, trasgressiva in quanto desiderosa di una relazione sentimentale, autrice di azioni sconsiderate, sì da condurre ai genitori a 'metterla di fronte al fatto compiuto', quasi come fosse in suo potere evitare la sua morte".