Sanremo 2022, nessun eliminato fino alla finale e serata delle cover anni 60-70-80 non solo in italiano

Nessun eliminato fino alla finale e serata delle cover anni 60-70-80 con canzoni non solo italiane. E’ il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2022, il terzo con la direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell'Ariston 22 artisti da lui scelti e i 2 vincitori di Sanremo Giovani. Da martedì 1 febbraio sul palco la gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore. Nella serata speciale delle Cover gli artisti potranno scegliere un brano non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale. La giuria dei giornalisti si fa in tre, una della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web. Poi televoto e Demoscopica 1000.

LA GARA DAL 1 AL 5 FEBBRAIO

Ventiquattro artisti in gara, ventiquattro canzoni inedite, da martedì 1 febbraio si apre la gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore. Ventidue i big che saranno scelti direttamente dal direttore artistico Amadeus, al suo terzo anno alla guida del Festival. Altri due concorrenti saranno i vincitori di Sanremo giovani.

COVER IN ALTRE LINGUE AL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA?

Il regolamento di Sanremo 2022 introduce la possibilità per i Big di portare sul palco, nella serata delle cover, brani tratti non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni '60, '70 o '80. Tra i primi a commentare, con qualche perplessità, la novità c’è Al Bano "Proprio nel momento in cui i Maneskin hanno conquistato l'Eurovision Song Contest e le classifiche di tutto il mondo cantando anche in italiano, noi facciamo cantare in altre lingue al Festival della Canzone Italiana? Mi pare una decisione in controtendenza. Un controsenso. Io Sanremo lo preferirei tutto made in Italy, compresi gli ospiti" ha detto il cantante di Cellino San Marco.