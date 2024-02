Sanremo 2024. Tra debutti e grandi ritorni dei cantanti, sul palco del Teatro Ariston

Un cast variegato per soddisfare un pubblico diventato in questi ultimi anni sempre più intergenerazionale. Trenta artisti pronti da domani a regalare emozioni con le loro canzoni. Per alcuni si tratta di un ritorno a sorpresa, sul palco, dopo anni, per altri di una conferma e poi ci sono i debutti. Scopriamoli.

I CANTANTI DI CASA A SANREMO

Annalisa, reduce da un anno di successi -da Bellissima a Disco Paradise – e da una prima data al Forum di Assago da tutto esaurito, torna all’Ariston per la sesta volta con la canzone “Sinceramente” che celebra la voglia di libertà e di essere sempre se stessi in ogni situazione. Seconda volta a Sanremo, invece, per Dargen D’Amico, con la canzone “Onda” che mette al centro la drammaticità della vita dei migranti. Diodato, dopo la vittoria nel 2020 con Rumore, al suo quarto Festival porta “Ti muovi”, canzone che parla di emozioni. Stesso numero di partecipazione per Emma, che un Sanremo l’ha anche vinto nel 2012 con “Non è l’inferno” stavolta porta suoni dance/elettronici con “Apnea”. Sesto ritorno al Festival per Fiorella Mannoia con il pezzo femminista “Mariposa”. Il trio Il Volo, trionfatori nel 2015 con il brano “Grande amore” tornano all’Ariston con il pezzo “Capolavoro”. Quarta partecipazione al Festival per Irama, con “Tu no” che racconta cosa si prova quando ti manca qualcuno. Loredana Bertè, 73 anni, si esibisce per la dodicesima volta a Sanremo con “Pazza” sull’amore per se’ stessi e la vita. A due anni dalla vittoria con “Brividi” in duetto con Blanco, Mahmood torna all’Ariston con “Tuta gold”. Confermato, dopo il terzo posto di un anno fa, Mr. Rain con “Due altalene”. I Negramaro, tornano all’Ariston dopo quasi due decenni con “Ricominciamo tutto”. Autentici veterani del Festival Francesco Renga e Nek che portano “Pazzo di te”. I Ricchi & Poveri, vincitori nel 1985 con “Se m’innamoro”, partecipano per la tredicesima volta, ma questa è la prima dopo la perdita di Franco Gatti, con “Ma non tutta la vita”. In gara nel 2022 e ospite nel 2023, Sangiovanni torna al Festival con “Finiscimi”, un brano dedicato alla fine di una storia d’amore. A sei anni dal debutto i The Kolors tornano in gara con “Un ragazzo una ragazza”.