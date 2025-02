Sanremo 2025, a che ora finisce il festival? Ecco cosa ha promesso Carlo Conti

Non servirà il thermos di caffè per poter seguire le cinque serate del Festival di Sanremo 2025. Parola di Carlo Conti che questa mattina, durante la conferenza stampa inaugurale della kermesse musicale, ha precisato che è sua intenzione cercare di chiudere molto prima rispetto alla durata monster a cui ci aveva abituato Amadeus negli ultimi anni. Una promessa che il conduttore e direttore artistico aveva già fatto nei mesi passati e che ora è stata ufficializzata a tutti gli effetti.





CARLO CONTI: “NON SI ARRIVERÀ MAI ALLE 2 DI NOTTE”

“Martedì, la prima sera, venerdì e la serata finale di sabato saranno ovviamente più lunghe ma non ho nessuna intenzione di arrivare alle 2.” Lo ha precisato Carlo Conti in conferenza stampa, assieme ai due amici e colleghi Antonella Clerici e Gerry Scotti che saranno al suo fianco domani sera, per aprire il sipario sul Festival di Sanremo 2025. Il conduttore ha poi proseguito dando gli orari conclusivi delle altre serate: “La scaletta della prima ci dovrebbe portare a chiudere intorno al’1:20. La serata di venerdì arriverà all’1:30 mentre quella finale arriverà all’1:40. Le due serate in mezzo dovrei farcela a chiudere per l’1:10.”

Il direttore artistico ha poi precisato che non a caso ha scelto di inserire più ospiti nella seconda e nella terza serata (ossia quelle con meno big) proprio per cercare di rispettare i tempi.

In molti ricorderanno che sforare oltre le 2 di notte era quasi una prassi durante l’era di Amadeus. Lo scorso anno, la serata finale del sabato sera, chiuse alle 2:42, toccando un picco di share del 89,60%.





CONTI E LE POSSIBILI VARIABILI

Insomma, sembra proprio che quest’anno seguire il Festival sarà più facile per chi l’indomani dovrà comunque svegliarsi presto per andare a lavoro o a scuola. Ma Carlo Conti ha precisato anche che ci sono delle variabili che potrebbero incidere sul minutaggio finale. “C’è la variabile Malgioglio” ha detto sorridente davanti ai giornalisti. “Quanto ci metterà a cambiarsi?. Cosa farà?.” Cristiano Malgioglio è previsto nel ruolo di co-conduttore nella seconda serata, assieme a Nino Frassica e Bianca Balti.

La prima serata del Festival sarà di scena al Teatro Ariston domani sera, dalle 20:45.