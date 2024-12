Sanremo 2025, si aggiunge un concorrente alla lista dei big. L'annuncio di Carlo Conti

Un colpo di scena arrivato nel corso della conferenza stampa di Sarà Sanremo, la finale di Sanremo Giovani che andrà in onda domani, in prima serata su Rai1. “Presenterò 31 big” ha annunciato Carlo Conti, sostenendo che ai 30 artisti già annunciati si aggiungerà un altro concorrente. Anzi due: una coppia che avrebbe proposto un brano in extremis. Ma in molti dubitano che si possa stravolgere il regolamento e pensano ad una sorpresa di altro genere, come ha fatto intuire anche il tono scherzoso del conduttore. "Ricordatevi che il mio film preferito è Amici miei e io sono fiorentino" ha detto Conti, lasciando spazio all'ipotesi che sul palco possano arrivare l'amico di sempre Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, in promozione per il film Io e te dobbiamo parlare, al cinema dal prossimo 19 dicembre.





"TONY EFFE LASCERÀ A BOCCA APERTA"

L'attenzione si è poi spostata sulle canzoni.ha detto Conti, aggiungendo che. Spente così le polemiche sulla presenza di Tony Effe e sui presunti riferimenti sessisti nei suoi testi. "ha assicuratospiegando di aver selezionato prima le canzoni, poi di aver guardato a chi le avrebbe interpretate. Un livello che sarà comunque altissimo. "





RICORSO SULLA DECISIONE DEL TAR

Spazio anche per un'altra polemica delle ultime settimane, quella sulla decisione del Tar di mettere a gara l’organizzazione del Festival a partire dal 2026. La Rai ha fatto sapere che sta predisponendo un ricorso al Consiglio di Stato.ha spiegato lo stesso Conti.