Sanremo, annunciati da Amadeus gli ospiti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo nella settimana del Festival

Sarà un super cast quello che si esibirà in piazza Colombo da martedì 6 a sabato 10 ferraio prossimi durante il Festival di Sanremo. Oggi, giovedì 11 gennaio, Amadeus ha svelato durante l’edizione delle 13.30 del Tg1 i nomi degli artisti che si esibiranno. Si tratta di Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai.





Il programma

Ad aprire i concerti sul palco allestito a pochi passi da dove si terrà il Festival di Sanremo, martedì 6 febbraio, sarà il rapper, musicista e produttore discografico Lazza, che lo scorso anno si classificò secondo con il brano “Cenere”. Il giorno dopo, mercoledì 7 sarà la volta di Rosa Chemical, già tra i protagonisti del festival 2023 con “Made in Italy” che fu anche al centro del celebre caso dell'esibizione con Fedez culminata nel bacio sul palco dell'Ariston durante la serata finale. Episodio che fece imbestialire Chiara Ferragni e soprattutto finì nel mirino dell'Agcom e della procura di Imperia, dopo un esposto dell'associazione Pro Vita & Famiglia. Esposti terminati in entrambi i casi con un nulla di fatto. Il terzo giorno, ad esibirsi, giovedì 8 febbraio, sul palco di Piazza Colombo si esibiranno Paola & Chiara. Le due icone pop che sono tornare proprio lo scorso anno all'Ariston con “Furore”, saranno anche le conduttrici anche del Primafestival assieme ai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. La penultima sera, ovvero venerdì 9 febbraio sarà la volta di Arisa. Si tratta di una vecchia conoscenza dell’Ariston, dove vanta ben sei partecipazioni e due vittorie al festival: la prima con “Sincerità" quando trionfò tra le nuove proposte nel 2009, poi nel 2014, questa volta tra i Big con “Controvento”. Arisa fu anche co-conduttrice nell’edizione del 2015 con Carlo Conti, insieme con Emma e Rocío Muñoz Morales. Sabato 10, il giorno del gran finale, quando si conoscerà il vincitore del Festival 2024, sul palco di Piazza Colobo salirà Tananai. Anche lui in gara lo scorso anno, quando si classifcò quinto con il brano “Tango”.

Infine, martedì e sabato, a bordo della Costa Smeralda si esibirà Tedua. Mercoledì sarà la volta di Bob Sinclar, giovedì Bresh, mentre venerdì toccherà a Gigi D'Agostino.