Sanremo Giovani, ecco gli otto ragazzi che accedono alla finale

Rush finale per Sanremo Giovani che si avvia verso la sua conclusione. Dopo settimane di selezioni, finalmente ieri sera sono stati svelati i nomi degli otto ragazzi che hanno passato il turno. Mew, Angelica Bove, Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Selmi. Sono questi i finalisti di Sanremo Giovani 2024. A loro si aggiungono i due cantanti provenienti da Area Sanremo: Etra e Maria Tomba. Tutti e otto si sfideranno mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai1, dal Teatro del Casinò di Sanremo, con la conduzione di Carlo Conti, per aggiudicarsi i 4 posti a disposizione nella categoria “Nuove Proposte” di Sanremo 2025.



SANREMO GIOVANI, DA SETTEMBRE A SELMI

Andrea Settembre, giovane cantautore classe 2001, noto semplicemente come Settembre, spera di volare al Festival di Sanremo grazie al brano “Vertebre”. Il pubblico lo ha conosciuto nel corso della 17° edizione di X Factor. Vale LP, pseudonimo di Valentina Sanseverino, nel suo sound combina elementi hip hop e cantautorali, con forti riferimenti alla cultura popolare e influenze che vanno dal soul, all’R&B, al funk. Nel maggio 2024 esce il suo primo album, Guagliona. Lil Jolie, nome d’arte di Angela Ciancio. Il suo primo EP è del 2022, ma la popolarità arriva l’anno dopo quando entra ad Amici, esperienza in seguito alla quale pubblica l’EP La vita non uccide. Vale Ip e Lil Jolie cercano di arrivare sul palco dell'Ariston con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”. Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, dopo il diploma alla BIMM di Londra nel 2021 ha conquistato un banco nella scuola di Amici 21. Il suo primo EP, Non siamo soli, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI. A Sanremo Giovani ha portato “Rockstar”. Si chiama Valentina Turchetto, in arte Mew. Nel 2023 è arrivata la grande occasione con l’ingresso nel talent show “Amici”, dove ha presentato brani inediti come Mercoledì mai e Vivo. A Sanremo Giovani canta: “Oh My God”. Angelica Bove a 19 anni ha cominciato a pubblicare cover di grandi successi su TikTok. A giugno 2023 ha deciso di darsi una grande occasione iscrivendosi ai casting di X Factor. Da lì il suo percorso nel mondo della musica non si è più fermato. A Sanremo Giovani presenta “La nostra malinconia”. Selmi è nato nel 2001 a Lucca. È del 2022 il suo primo brano originale, Festa (ciao Principessa), mentre nel 2023 arriva a X Factor, nella stessa edizione di Settembre, e nei primi mesi del 2024 pubblica l’EP Perderci Nell’Attimo. A Sanremo Giovani presenta: “Forse per sempre”.





A giudicarli, come sempre, è stata la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, la speaker di RTL 102.5 Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.





SANREMO 2025, I 30 BIG IN GARA

E mentre si attende di sapere quali tra gli otto ragazzi finalisti, avranno accesso al Teatro Arsiton, facciamo un recap del menù deciso da Carlo Conti, con i nomi dei 30 big che si sfideranno dal prossimo 11 febbraio 2025. Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.