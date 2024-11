Sanremo Giovani, terza puntata: ecco i tre ragazzi che hanno conquistato la semifinale

Per chi non fosse rimasto sveglio per seguire il terzo appuntamento di Sanremo Giovani, ecco i nomi dei tre ragazzi che c’è l’hanno fatta e hanno passato il turno. Alex Wyse, con il brano “Rockstar”, Arianna Rozzo con “J’adore” e infine Bosnia con la canzone “Vengo dal sud”. Loro tre hanno avuto la meglio nelle sfide dirette con Cosmonauti borghesi ("Aurora tropicale"), Giin ("Tornare al mare") e Nicol ("Come mare"), conquistando così un posto alla semifinale del 10 dicembre in seconda serata su Rai 2.





SANREMO GIOVANI, CHI SONO I TRE RAGAZZI CHE HANNO PASSATO IL TURNO?

Conosciamo meglio i tre giovani cantanti che, grazie alla vittoria di ieri sera, possono sperare di ottenere un biglietto per Sanremo. La prima è Arianna Rozzo, nata a Caserta ma cresciuta tra Napoli e Bergamo. La passione per la musica nasce fin da piccola e la coltiva assieme a quella per la scrittura, partecipando a numerosi concorsi nazionali e internazionali. Qualche anno fa ha pubblicato il suo primo inedito, “La teoria del caos”, con cui ha raggiunto la finale della sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia. Nel gruppo di ieri sera c’è anche Alex Wyse, nome d'arte di Alessandro Rina. Il suo nome non è nuovo nel panorama della musica perchè qualche anno fa, grazie al suo brano “Sogni al cielo” viene selezionato tra i concorrenti di ‘Amici’. La canzone diventa presto disco d’oro; a questo brano seguono “Tra Silenzi (Roma)”, “Ammirare Tutto”, “Accade” e “Senza Chiedere Permesso” scritta da Michele Bravi. Alla finale di Amici presenta il brano “Non Siamo Soli”, da cui prende il titolo il primo EP, che si aggiudica la vetta della classifica FIMI ed è oggi certificato disco d’oro. Infine c’è Filippo Bosnia, in arte Bosnia, classe 1998. Producer, rapper e cantante napoletano. A Sanremo Giovani ha presentato “Vengo dal Sud”, una canzone di moderna emigrazione, tra italiano e napoletano. Si avvicina alla musica prestissimo, componendo i suoi primi versi all’età di otto anni, ispirato dal movimento Hip Hop che stava prendendo piede in Italia proprio in quegli anni.





SANREMO GIOVANI, TUTTI I NOMI SELEZIONATI FINORA

Oltre a Alex Wyse, Bosnia e Arianna sono stati selezionati per la semifinale di Sanremo Giovani anche Grelmos, Mazzariello, Settembre, Tancredi, Selmi e Mew. Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai 1 accederanno soltanto in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo.