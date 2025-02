Sanremo2025. Gli auguri di Blanco ai big in gara, che le canzoni trovino casa nei cuori di chi ascolta Photo Credit: @blanchitobabe via Instagram

Blanchitobabe spegne oggi 22 candeline ma più che celebrare se stesso sceglie - con un post su Instagram- di fare gli auguri ai 29 artisti in gara al Festival di Sanremo. Blanco ritorna sul palco dell'Ariston come autore dei brani di Giorgia ('La cura per me'), Noemi ('Se t'innamori muori') e Irama ('Lentamente').

GLI AUGURI DI BLANCO

"Questa volta non sarò davanti ai riflettori, ma dietro le quinte nascosto tra le righe che ho avuto la fortuna di scrivere. È un ritorno diverso, forse più silenzioso, ma non meno profondo. Auguro il meglio a questi grandi artisti, che il palco vi illumini e che le canzoni trovino casa nei cuori di chi ascolta", scrive Blanco che al Festival ha partecipato e vinto con il brano 'Brividi' in coppia con Mahmood nell'edizione del 2022.