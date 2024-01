Sarah Ferguson è tornata nel Regno Unito dopo la rimozione del tumore

Dopo qualche giorno di cure e un “periodo di riposo” in Austria la duchessa è tornata a Londra, più vicina alle figlie Eugenia e Beatrice (quest'ultima però vive in collina, in una riservata residenza nelle Cotswolds). La Bbc ha sottolineato che l'ex moglie del principe Andrea - fratello di re Carlo e terzogenito della regina Elisabetta, finito in disgrazia per il sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein - resta su di morale, confidando che la malattia possa essere stata individuata in una fase iniziale.

UN PASSATO TUMULTUOSO

Il 1992 fu l’anno della sua separazione dal principe Andrea e delle scandalose foto in topless in Francia con l’amante americano John Bryan, mentre questi le baciava e leccava i piedi. Uno scandalo, ripreso dai giornali di tutto il mondo, che unito alla pubblicazione delle esplosive memorie di Lady Diana a firma Andrew Morton, all’altro divorzio della principessa Anna dal marito Mark Phillips, e a un brutto incendio al castello di Windsor trasformò il 1992 nell'“annus horribilis” per la Regina Elisabetta II. La Ferguson si è poi riavvicinata all'ex marito con cui condivide una residenza presso Windsor. Pur non risultando più un membro della Royal Family in senso stretto - e non essendo ad esempio stata invitata all'incoronazione di Carlo e Camilla dopo la morte della regina Elisabetta – Sarah mantiene il titolo d'onore di duchessa di York; e il 25 dicembre scorso è stata rivista alla messa di Natale dei reali a Sandringham, nella tenuta reale nel Norfolk, per la prima volta dopo tre decenni.