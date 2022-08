Scatta oggi il "Tax Day". Per gli italiani ci sono 179 adempimenti e 168 versamenti fiscali

L’estate è ancora lunga, la tregua con il fisco invece no. Per imprese, professionisti e famiglie scatta oggi quello che è stato già ribattezzato il Tax day: scade infatti il termine per 179 adempimenti e 168 versamenti fiscali, scaduti sabato scorso. Complessivamente, nel mese di agosto, sono 205 gli adempimenti fiscali, per entrate erariali attese di circa 40 miliardi.





Iva, Irpef, Ires e contributi

In cima alla lista, il versamento dicon maggiorazione dello 0,40% che riguarda molti contribuenti ma prevalentemente le partite Iva. Chi invece ha scelto il pagamento rateale, e ha effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, è chiamato adesso a versare la terza rata, con l'applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%. Ci sono poi gli adempimenti periodici per i titolari di partita Iva sostituti d'imposta, alle prese con il termine ultimo per. Appuntamento anche con il versamento di saldo e primo acconto dell', con maggiorazione dello 0,4%. Per l'imposta sulle società chi ha scelto il versamento rateale si troverà a dover pagare la terza tranche, con lo 0,51% di interessi: dovrà comunque aver effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022. Tra le altre scadenze, anche il versamento delle ritenute sui bonifici per banche e poste, lae il





Canone Rai, tra saldo e esoneri

L'invito dei commercialisti

Spazio anche per il canone Rai. Scade infatti il versamento della seconda rata semestrale per chi non ha l'addebito in bolletta. Ma la giornata di oggi segna anche il termine ultimo per chiedere l'esonero dal pagamento: si può fare se si hanno più di settantacinque anni e un reddito che non superi gli ottomila euro.Sono solo alcune delle scadenze che rendono agosto un mese impegnativo anche per i commercialisti. Tramite il presidente dell', Matteo, i professionisti chiedono la definizione di un nuovo calendario fiscale, per garantire dignità alla loro attività e maggiore serenità a famiglie e imprese.