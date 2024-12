Sci, coppa del mondo. Straordinaria Sofia Goggia, vittoria nel superG

Sofia Goggia è tornata e l'ha fatto in grande stile. Una prestazione superba della sciatrice azzurra che ha vinto il superG di di Beaver Creek con un tempo incredibile: 1:03.90. La Svizzera Lara Gut-Behrami è arrivata seconda con 48 centesimi di ritardo rispetto a Sofia Goggia, terza invece l'austriaca Ariane Raedler. Già ieri alla prima gara dopo l'infortunio che l'ha tenuta lontana dalle piste per quasi un anno, la sciatrice italiana aveva sfiorato la vittoria in discesa libera arrivando seconda, oggi la sensazione fin dalle prime curve era che Sofia volesse questa vittoria a tutti i costi e così è stato. Ora può festeggiare la 25sima vittoria sul circuito e il 56simo podio che mai come stavolta ha un valore inimmaginabile, basti pensare che dopo l'infortunio aveva valutato il ritiro. Subito dopo la discesa la sua felicità era incontenibile e dopo essersi fermata ha iniziato a ballare con ancora gli sci ai piedi.





I RISULTATI DELLE ALTRE AZZURRE

Una giornata che ha regalato piazzamenti importanti anche alle altre azzurre in gara. A cominciare da Federica Brignone, quinta a 9 centesimi dal podio, una posizione meglio di Marta Bassino, sesta ma seconda fino all'ultimo intermedio. Nona una Elena Curtoni in grande ripresa, undicesima Roberta Melesi, seguita da Laura Pirovano diciottesima e Vicky Bernardi 23sima. Fuori le sorelle Nicol e Nadia Delago, con quest'ultima vittima di una brutta scivolata che fortunatamente non le ha creato danni fisici.