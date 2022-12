Sci, Sofia Goggia vince la prima discesa di coppa del Mondo a Lake Louise, in Canada

Primo centro alla prima gara della stagione. Se il buongiorno si vede dal mattino… Sofia Goggia ha vinto la discesa libera della Coppa del Mondo di sci sulle nevi di Lake Louise in Canada. La sciatrice bergamasca e testimonial di Rtl 102.5 si è imposta con il tempo di 1.47.81 nella prima delle due discese in programma sulle nevi canadesi. Alle sue spalle, la svizzera Corinne Suter, la rivale che a Pechino aveva soffiato l'oro olimpico all'azzurra e poi l'austriaca Cornelia Huetter.





Successo numero 18 in coppa del Mondo

I numeri parlano a favore di Sofia Goggia che quello messo a segno a Lake Louise è il successo n.18 in Coppa del Mondo, il tredicesimo in discesa. È stata una gara tiratissima, sul filo dei centesimi, che la bergamasca ha vinto con una sciata più solida e sicura del solito e che ha mostrato che l'azzurra ha buoni margini di rendimento. Per l'Italia questa prima discesa ha visto Elena Curtoni ottava, Nicol Delago dodicesima e soprattutto Marta Bassino ventunesima. Laura Pirovano ventireesima, Nadia Delago ventisettesima, più indietro Karoline Pichler 35esima e Robeta Melesi 36esima. Se a Beaver Creek, negli Stati Uniti, gli uomini hanno vista annullata per maltempo la loro prima discesa e ci riproveranno oggi con la seconda in calendario, sempre oggi a Lake Louise saranno di nuovo in pista le liberiste e domenica ci sara' il consueto supergigante.





Il commento

“Sono molto contenta del risultato, soprattutto perché la mia prestazione non é stata perfetta. Partire con una vittoria è top ma ci sono alcuni punti dove è certamente possibile migliorare. Sono stata sporca in alcuni tratti ed è chiaro che ci sono margini per crescere ulteriormente, anche se sappiamo che la perfezione non esiste. Del resto eravamo alla prima gara e c'era tanta voglia di cominciare”. È questo il commento di Sofia Goggia dopo la sua prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo.