Sciopero generale, ecco i servizi garantiti nei trasporti. Previsti anche cortei

La giornata di sciopero generale indetta dall’Unione Sindacale di Base (Usb) coinvolge vari settori. A fermarsi per 24 ore sono anche i lavoratori del trasporto pubblico, dopo che ieri il Tar del Lazio ha sospeso la precettazione firmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che puntava a ridurre l'agitazione di bus, tram e metro a quattro ore.





LE FASCE GARANTITE

Saranno rispettate però le fasce garantite, con variazioni di città in città. A Roma, ad esempio, la tutela è terminata alle 8.30 e riprenderà tra le 17 e le 20. Al momento sono ferme le metro A e C, mentre resta regolare il servizio della metro B, come rende noto Atac. A Milano invece la metropolitana ha terminato la sua fascia protetta alle 8.45, riprenderà dalle 15 alle 18. Chiusa la M1, restano aperte invece le altre linee.

I TRENI

Cancellazioni e ritardi previsti anche nel settore ferroviario, dove a fermarsi è il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Nelle stazioni si registrano le prime file davanti ai tabelloni. Ma sui siti delle varie società è possibile verificare l’elenco dei collegamenti confermati. I convogli regionali saranno garantiti dalle 18 alle 21, con limitazioni fuori da queste fasce orarie. Fermi anche i taxi. Tutto regolare invece nel settore aereo, che si mobiliterà il prossimo 15 dicembre.





LE MANIFESTAZIONI

E le ripercussioni sulla circolazione dei mezzi di superficie potranno arrivare anche dalle due grandi manifestazioni previste alle 10. A Milano, il corteo partirà da Porta Venezia e arriverà in via Larga. A Roma invece il via è da Piazzale Tiburtino, per terminare in Viale Indipendenza.