Scontro tra un aereo e un elicottero a Washington, Trump conferma che non ci sono superstiti

"E’ una tragedia di terribili proporzioni. Purtroppo, non ci sono sopravvissuti. L'elicottero era nel posto sbagliato nel momento sbagliato e l’allerta è stata data troppo tardi". E’ quanto ha dichiarato Donald Trump in un briefing con la stampa dopo la collisione, avvenuta all'aeroporto Ronald Reagan di Washington tra un volo della American Airlines e un elicottero militare, che ha causato 67 vittime, tra cui figurano anche cittadini russi. ''Il lavoro è ora passato a una missione di recupero, quella appena passata è stata una notte buia e straziante nella capitale della nostra nazione e nella storia della nostra nazione', ha sottolineato il Presidente degli Stati Uniti. "Scopriremo quello che è successo nello schianto, abbiamo delle idee su quello che è accaduto, stiamo cercando delle risposte", ha aggiunto. Il capo della Casa Bianca, a poche ore dalla sciagura, ha puntato il dito contro Biden e Obama, facendo riferimento alle modifiche agli standard di sicurezza dei voli imposte dai suoi predecessori. "Io ho messo la sicurezza al primo posto, loro la politica", ha puntualizzato Donald Trump. "I loro metodi erano orribili e la loro politica era ancora peggiore. Dobbiamo avere standard più elevati per coloro che lavorano nel nostro sistema di aviazione”, ha detto il presidente accusando, in particolare, le politiche per la diversità perseguite dai suoi predecessori che, a suo avviso, avrebbero portato all'assunzione di controllori di volo non qualificati, con disabilità fisiche o psichiche. Dopo le critiche a Obama e Biden non sono mancate aspre critiche anche all’indirizzo del ministro dei Trasporti democratico Pete Buttigieg, "Era un disastro. E' stato un disastro come sindaco ed è stato un disastro come ministro" ha dichiaratoil leader americano. Dopo l’attacco frontale sono arrivate le rassicurazione rivolte alla popolazione. "Volare è assolutamente sicuro in questo momento. Non c'è alcun pericolo ", ha concluso Donald Trump.





Melania vicina ai familiari delle vittime

"I miei pensieri vanno alle persone colpite dalla terribile tragedia della notte scorsa. Prego per coloro che hanno perso la vita, per le loro famiglie e i loro cari, per i soccorritori che hanno lavorato senza sosta durante la notte. Possano trovare forza e conforto in questo momento così difficile". Così Melania Trump, in un messaggio diffuso sui social, dopo la sciagura aerea.