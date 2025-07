Terremoto in Svizzera: magnitudo 4.6, non ci sono danni





Un terremoto di magnitudo 4.6 si è verificato alle 21.12 di questa sera in Svizzera. Il Servizio Sismico Svizzero del Politecnico di Zurigo, che in un primo momento aveva stimato una magnitudo di 4.7, informa che l'epicentro è nel canton Glarona nella località di Linthal. La scossa è stata avvertita in molte città del nord Italia.