Scuola, lotta del governo ai diplomifici. Per 47 istituti revoca dello status di "paritari"

Numero di aule insufficienti per accogliere tutti gli iscritti, docenti senza abilitazione, lacune nei registri, mancanza totale di alcune discipline o laboratori, come nel caso degli istituti alberghieri senza cucine: sono alcune delle irregolarità emerse dai controlli del Ministero dell’Istruzione sui cosiddetti "diplomifici", ovvero le scuole che, non rispettando le regole, facilitano il conseguimento del diploma di maturità.





47 ISTITUTI

Gli istituti ispezionati sono stati individuati tra quelli in cui era stato registrato un incremento notevole degli iscritti alle classi finali, a fronte di un numero esiguo di studenti che frequentavano i primi anni. Su 70 scuole di secondo grado, per 47 è stata avviata la procedura di revoca dello status di paritarie, il che significa che, se sarà portata a termine, i diplomi da loro rilasciati non avranno alcun valore legale. 40 istituti si trovano in Campania, 15 nel Lazio, altri 15 in Sicilia, le regioni che appaiono più a rischio stando ai dati sulle iscrizioni.





VALDITARA, "NESSUNA TOLLERANZA"

Controlli che fanno parte del piano straordinario di vigilanza del governo.ha commentato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. ". Una direzione in cui il Ministero sta andando anche con iniziative normative, come l'obbligo del registro elettronico, i limiti alla istituzione delle classe collaterali ed alle regole per il sostenimento contestuale di esami per più anni scolastici. Misure già approvate in Consiglio dei ministri nell'ambito del disegno di legge Semplificazioni. Un DDL che dovrebbe essere approvato entro la fine di quest'anno.