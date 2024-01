Scuola: maturità 2024, ecco le materie della seconda prova scritta, scelte dal Ministero

Greco al liceo classico e matematica allo scientifico, anche con indirizzo scienze applicate e sportivo, sono tra discipline per le prove scritte di indirizzo dell’esame di Maturità 2024 scelte dal Ministero. Per il liceo linguistico la prova scritta sarà nella terza lingua straniera, scienze umane per il liceo omonimo. Economia aziendale negli istituti tecnici- conomici con indirizzo amministrazione, finanza e marketing, tra le altre prove scritte. ''La maturità 2024 si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per lo scorso anno'', ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, firmando oggi il decreto.