Seguire gli influencer dei social media può provocare dipendenza inconsapevole, l’effetto è stato studiato in Australia

Seguire gli influencer sui social media, controllare i loro post ruba molto tempo e chi ne è vittima si ritrova ossessionato da queste azioni e quando si è disconnessi si arriva a soffrire di ansia. Chi si riconosce in questo può soffrire una sindrome chiamata “impegno problematico”. La colpa è delle tattiche utilizzate da queste persone per non perdere follower. Lo mette in evidenza uno studio effettuato dal media australiano Big News Network che ha valutato il comportamento di in gruppo di 500 utenti di Instagram che ha coinvolto sia i follower che gli influencer dei social media.





Il coinvolgimento sempre maggiore

Nell'era dei social media è emerso che chi frequenta questo mondo virtuale conosce o/e segue alcuni influencer e spesso gravita verso di loro ritenendoli affidabili per i contenuti del post. Il rovescio della medaglia è invece, quello, che forse, molti ignorano, o fanno finta di ignorare, è che spesso i loro contenuti sono creati ad arte per promuovere un prodotto o un marchio. Infatti, dallo studio è emerso anche quello rilevante del volume generato dai ricavi degli influencer che vale 13,8 miliardi di dollari.





La ricerca

Lo studio è stato realizzato con un sondaggio che ha coinvolto 500 utenti di Instagram. I risultati hanno mostrato che quando i follower si attaccano a queste figure virtuali può portare a un coinvolgimento problematico. L'attrattiva sociale dei creatori di contenuti ha un effetto più forte rispetto ad altri fattori nel tenere legato a se il follower. Per contro, chi cerca consenso dai social media dovrebbe anche essere consapevole che il loro “lavoro” potrebbe creare dipendenza. Sebbene questo possa essere in contrasto con il loro obiettivo di aumentare il coinvolgimento dei follower e con il rapporto con gli stessi.