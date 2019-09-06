Selinunte, nate sulla spiaggia 82 tartarughe caretta caretta

La madre è arrivata dal mare per deporre le uova nella notte tra il 3 e il 4 luglio

Sulla spiaggia di Selinunte, in Sicilia, sono nate 82 tartarughine Caretta caretta. La schiusa delle uova - fa sapere il Wwf - è iniziata nella notte fra il 25 e il 26 agosto quando le piccole tartarughe sono emerse dalla sabbia e hanno lasciato un tappeto di impronte prima di dirigersi verso il mare. Giovedì 5 settembre, nel rispetto delle linee guida ministeriali, è stata fatta l'ispezione del nido, dove sono state trovate 95 uova, di cui 10 non fecondate, mentre tre tartarughine sono rimaste intrappolate nella sabbia. Le ultime due tartarughe sono riuscite ad emergere dalla sabbia e sono state liberate in mare. Sono state chiamate Samuele e Maria Rosa, dai nomi del bambino più piccolo e della donna più grande presenti allo scavo. Mamma tartaruga era arrivata dal mare nella notte fra il 3 e il 4 luglio scorso e aveva scelto proprio l'arenile davanti all'area sacra dell'acropoli di Selinunte per deporre le sue 95 uova. Da subito il nido è stato sorvegliato e messo in sicurezza dai volontari del Wwf Sicilia Area Mediterranea, grazie anche all'aiuto degli operatori della riserva naturale Grotta di Santa Ninfa di Legambiente e sotto la vigilanza della Guardia Costiera di Mazara del Vallo e della Ripartizione Faunistica di Trapani.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti