Senago, ha confessato il fidanzato di Giulia Tramontano. Avrebbe cercato online come ucciderla

Incongruenze nel racconto, le immagini delle telecamere di sorveglianza, i dati dei cellulari, poi le tracce di sangue trovate nella casa che condivideva con la compagna e nel bagagliaio dell’auto. Ha confessato Alessandro Impagnatiello, il fidanzato di Giulia Tramontano, la ventinovenne incinta di 7 mesi, il cui corpo è stato ritrovato nella notte, dietro ai box di una palazzina non lontana dalla casa della coppia, a Senago. È stato lui stesso a dare indicazioni ai Carabinieri su dove cercare. Ora si trova nel carcere di San Vittore, accusato di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.

"AVEVA GIA DECISO COME UCCIDERLA"

L’avrebbe accoltellata più volte sabato sera, quando la ragazza era rientrata a casa dopo un incontro chiarificatore con quella che aveva scoperto essere l’altra donna del compagno, una collega americana di lui. Impagnatiello avrebbe ucciso la fidanzata, per poi tentare di sbarazzarsi del corpo per due volte, dandogli fuoco, ma senza riuscirci. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia. Gli investigatori contestano anche la premeditazione, sulla base delle ricerche online effettuate prima che la ragazza tornasse a casa. A dirlo, in conferenza stampa, è stato il pm Alessandra Menegazzo. "ha detto, aggiungendo che quando Impagnatiello "Sarebbe stato sempre Impagnatiello ad inviare i messaggi all'amica della compagna, con il cellulare della donna, che era presumibilmente già morta.

"UN UOMO LIBERO"

Dopo il delitto, Impagnatiello avrebbe anche cercato di incontrare la collega con cui aveva una relazione, dicendole che la compagna se ne era andata e che lui era un". Sarebbe andato sotto casa sua, a Milano, insistendo per poter entrare. Ma la donna avrebbe deciso di non vederlo, forse per paura.