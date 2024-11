Senna: è uscita oggi su Netflix la serie sul campione di Formula 1

Oggi, 29 novembre, è stata rilasciata l’attesissima serie sul campione di Formula 1 Ayrton Senna. La serie racconta la vita personale del pilota, le sue straordinarie vittorie e, allo stesso tempo, il tragico incidente del Gran Premio di San Marino del 1994, che portò alla sua morte.

Sei episodi che permettono agli spettatori di immergersi in un vero e proprio viaggio intorno al mondo, seguendo passo dopo passo la carriera di Senna, affiancata alla sua vita personale. Un'opportunità per scoprire anche la sua personalità e i suoi legami familiari. La serie racconta inoltre l’amicizia con Lilian de Vasconcellos e la storia con la conduttrice Xuxa Meneghel, conosciuta nel 1988, poco dopo la conquista del suo primo campionato del mondo.

Senna è stato, ed è ancora oggi, l’emblema del popolo brasiliano, poiché ha rappresentato con forza il desiderio del suo paese di progredire costantemente. Non solo, è un'icona a livello mondiale, capace di suscitare emozioni in bambini, giovani e adulti, tanto da aver ispirato le future generazioni di piloti, come Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

TRAMA E CAST

Netflix ha scelto di partire dalla genesi della carriera automobilistica di Senna, ovvero dal momento in cui il pilota ha deciso di trasferirsi in Inghilterra per gareggiare in Formula Ford, fino ad arrivare all’incidente a Imola durante il Gran Premio di Formula 1 di San Marino.

La voce narrante di Galváo Bueno accompagna gli spettatori per tutta la serie, in cui vengono ricordati alcuni dei Gran Premi più iconici. Uno di questi è il Gran Premio di Interlagos del 1991, dove Senna riuscì a vincere la sua prima gara nonostante il cambio bloccato in sesta marcia per gran parte della competizione. Un’altra caratteristica peculiare del campione brasiliano erano le sue straordinarie performance sotto la pioggia, come il Gran Premio di Monaco del 1984, corso sotto un acquazzone torrenziale.

La regia è affidata a Vicente Amorim, mentre il ruolo di Senna è interpretato dal talentuoso Gabriel Leone, attore brasiliano nato nel 1993. Leone, che in “Ferrari” di Michael Mann aveva già interpretato un altro pilota di Formula 1, Alfonso de Portago, torna ora in questa serie per dare vita e voce a Senna, un uomo che ha vissuto e si è sacrificato per il suo più grande amore: la Formula 1. La sua interpretazione è arricchita da una somiglianza straordinaria con il vero Senna.