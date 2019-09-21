Serie A, anticipi quarta giornata, l’Inter ha battuto il Milan 2-0

Redazione Web

21 settembre 2019, ore 21:37

Le reti di Brozovic e Lukaku nel secondo tempo

L'Inter ha battuto il Milan 2-0 nell'anticipo serale della quarta giornata di Serie A. La partita è stata sbloccata al cinquantesimo da un gol di Brozovic. Punizione di Sensi, il croato tira di destro dal limite, il pallone viene deviato da Leao e finisce alle spalle di Donnarumma. Doveri concede la rete, ma il guardalinee sbandiera. Secondi di attesa snervante ma l’arbitro, dopo aver consultato il Var, convalida. Il raddoppio al settantasettesimo con Lukaku che riceve palla da Barella e di testa manda la palla sul secondo palo. Al novantaduesimo il Milan si salva dal terzo gol. Candreva, tutto solo tira, ma la palla sbatte sul palo interno e sfiora la linea, ma non entra. Nel primo tempo i nerazzurri hanno creato diverse occasioni, ma il portiere rossonero, uno dei protagonisti della partita, si è sempre fatto trovare pronto. D'ambrosio ha colpito un palo, mentre Calhanoglu e Lautaro segnano, ma in fuorigioco. entrambe le decisioni dopo la valutazione al Var. Inter a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato. Prima della partita, il Milan ha mandato un messaggio forte per dire no al razzismo con l'istituzione di una task force interna. Sul maxischermo di San Siro sono state ricordate ai tifosi le norme comportamentali e il codice di autoregolamentazione di accesso allo stadio diretto ad escludere dallo stadio i soggetti che non rispettino le regole. Negli altri anticipi, la Juventus ha battuto il Verona 2-1, mentre il Brescia ha vinto 1-0 in casa dell’Udinese.

