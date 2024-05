Serie A, Atalanta-Torino 3-0, Napoli-Lecce 0-0, Empoli-Roma 2-1, Frosinone-Udinese 0-1, Lazio-Sassuolo 1-1, Verona-Inter 2-2

E' il Frosinone a retrocedere in Serie B insieme a Salernitana e Sassuolo. Decisiva la sconfitta casalinga per 1-0 contro l'Udinese, rete di Davis, e la contemporanea vittoria dell'Empoli, in casa contro la Roma grazie al gol al 93' di Niang per il 2-1 finale. Lazio ed Inter chiudono il campionato con due pareggi contro Sassuolo, 1-1 all'Olimpico con le reti di Zaccagni e Viti, e Verona, 2-2 al Bentegodi, doppietta di Arnautovic e gol di Sulslov e Noslin. Quindi questi i verdetti del campionato: Inter, campione d'Italia, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta in Champions League, Roma e Lazio in Europa League, Fiorentina in Conference. Retrocesse Salernitana, Sassuolo e Frosinone.





L’Atalanta non molla un colpo, e nella giornata dei festeggiamenti per la vittoria dell'Europa League batte in casa il Torino 3-0. Scamacca apre le marcature al 26’, poi il tap-in dell'eroe di Dublino Lookman al 43’ e Pasalic su rigore al 71’. Atalanta che, in caso di vittoria nel recupero contro la Fiorentina, chiuderebbe il campionato al terzo posto. Calzona saluta Napoli senza brillare, solo 0-0 contro il Lecce con du epali colpiti allo stadio Maradona, che fischia sonoramente giocatori e società. Napoli che nelle prossime ore dovrebbe annunciare Antonio Conte come allenatore per la prossima stagione