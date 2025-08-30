Serie A, Bologna-Como 1-0, Parma-Atalanta 1-1, Napoli-Cagliari 1-0, Pisa-Roma 0-1

Il Napoli vince al Maradona contro il Cagliari all'ultimo respiro: sugli sviluppi di un corner Anguissa anticipa i difensori e segna il gol vittorio a venti secondi dalla fine dei 5 minuti di recupero. Dopo un primo tempo in cui l'equilibro tra le due squadre non aveva concesso occasioni, nella ripresa i campioni d'Italia aumentano il ritmo, ma si rendono pericolosi solo nel finale, con due occasioni per Mctominay che però lo scozzese non sfrutta. Il gol di Anguissa a tempo scaduto lascia il Napoli a punteggio pieno in testa alla classifica, con Roma e Cremonese. La Roma batte 0-1 il Pisa e resta a punteggio pieno confermandosi dopo il successo all'esordio contro il Bologna. I ragazzi di Gasperini soffrono nel primo tempo e faticano a trovare spazi ma nella ripresa, grazie anche all'ingresso di Dybala, alzano nettamente ritmo e baricentro trovando dopo pochi minuti il gol che decide l'incontro: lo segna Soulé su assist di Ferguson e consente ai giallorossi di andare alla sosta in vetta alla classifica. Prima vittoria in campionato per il Bologna, che in casa batte il Como per 1-0. Decisiva la rete di Orsolini al 59' al termine di una bella azione corale, con Castro che gli serve il matchball. Il Parma riesce nel finale ad agguantare il pareggio al Tardini con l'Atalanta con Cutrone che all'85' pareggia il gol del vantaggio di Pasalic al 79'. I gialloblu dopo il ko con la Juventus nella prima giornata trovano il primo punto della stagione, mentre i nerazzurri di Juric pareggiano ancora e dopo il Pisa in casa, non vanno ancora oltre l'1-1 con il Parma. Domenica alle 18:30 Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina, alle 20:45 Inter-Udinese e Lazio-Verona.