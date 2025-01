Serie A, Bologna-Monza 3-1, Juventus-Milan 2-0, Atalanta-Napoli 2-3

BOLOGNA - MONZA 3-1

Terzo incontro stagionale e terza affermazione del Bologna sul Monza, dopo i successi ottenuti all’andata e in Coppa Italia. La squadra di Thiago Motta si impone con un 3-1 in rimonta: Maldini illude i brianzoli con un gol nei primi minuti, ma i felsinei ribaltano il risultato grazie alle reti di Castro e Odgaard, per poi chiudere i conti con Orsolini, tornato al gol in campionato con il suo settimo sigillo stagionale. Il Bologna inizia in salita, colpito a freddo da Daniel Maldini, abile a sfruttare un contropiede orchestrato da Ciurria al 4’. Gli ospiti provano a spingere ulteriormente con Maldini e Ciurria, ma non riescono a concretizzare altre occasioni. I rossoblù, inizialmente confusi, trovano ritmo e reagiscono. Orsolini si carica la squadra sulle spalle, spingendo con insistenza sulla fascia destra e creando problemi alla difesa avversaria. Il pareggio arriva grazie a Castro, che segna di testa su assist proprio di Orsolini, confermandosi una minaccia costante per il Monza. Poco dopo, al 34’, è Odgaard a firmare il sorpasso con un preciso sinistro dopo una combinazione con Castro e Dominguez. Nella ripresa, il Bologna mantiene il controllo e chiude la partita al 69’, quando Orsolini sfrutta un cross di Ndoye e Lykogiannis per segnare il definitivo 3-1.





JUVENTUS-MILAN 2-0

La Juve si prende la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa e batte il Milan 2 a 0 a Torino. Un primo tempo equilibrato in cui è la squadra di Thiago Motta a fare la partita ma i rossoneri hanno l'occasione da gol più importante: Rafael Leao in area sfrutta un rimpallo favorevole e calcia rasoterra, Di Gregorio però si fa trovare pronto e con un grande intervento respinge il pallone. Durante l'intervallo è costretto a fermarsi Yldiz per un problema muscolare e allora Thiago Motta mette dentro Weah, un cambio che poi risulterà decisivo. Nella ripresa c'è una sola squadra in campo, ovvero la Juventus che pressa altissima e attacca costantemente nella metà campo del Milan. Al 59esimo il risultato si sblocca grazie al destro a giro di Mbangula che raccoglie un assist preciso di Nico Gonzalez e grazie anche alla deviazione decisiva di Emerson Royal batte Magnan firmando l'1 a 0 bianconero. Il Milan non riesce a reagire e la Juve ne approfitta. Passano solo 5 minuti e arriva il raddoppio della squadra di casa: Thuram serve con un passaggio filtrante Weah in profondità, l'americano salta Tomori e con il sinistro in diagonale sorprende Magnan segnando il gol del definitivo 2 a 0. Milan quasi totalmente assente fino al termine del match e vittoria meritata della Juventus.





ATALANTA-NAPOLI 2-3

Il Napoli vince a Bergamo e porta il vantaggio in classifica a + 7 sui bergamaschi, che in questo 2025 sono ancora senza vittorie. Sblocca la partita Retegui al quarto d'ora, di sinistro all'angolo alto dei pali di Meret. Pareggia dopo poco di dieci minuti il Napoli con Politano che la mette di potenza sotto la traversa. I lNapoli la ribalta al 39' con una meravigliosa azione corale: Neres si libera di tacco sul filo del fallo laterale, serve Anguissa che vede arrivare McTominay, lo serve e lo scozzese calcia di potenza sotto la traversa. Nel secondo tempo l'Atalanta reagisce e pareggia grazie a Lookman al 54', e quattro minuti dopo sfiora il vantaggio con Samardzic ma Meret lo impedisce con una grande parata. Il vantaggio della capolista arriva al 77' con Lukaku: cross morbido di Anguissa con il belga che di Testa batte Carnesecchi per il definitivo 2-3.