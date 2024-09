Serie A, Cagliari-Empoli 0-2, Verona-Torino 2-3

Verona-Torino 2-3

Il Torino vince a Verona e si porta momentaneamente al vertice della classifica del campionato di calcio di serie A con 11 punti. Prima rete al 10' con il granata Sanabria. La reazione dei padroni di casa è immediata, con la botta di Kastanos da fuori area sugli sviluppi di corner che vale l’1-1 al 12’. I granata tornano subito a premere, ma al 21’ arriva l’episodio che cambia drasticamente l’incontro: gomitata di Dawidowicz a Sanabria in area di rigore, con espulsione del centrale del Verona e rigore a favore dei piemontesi. Dal dischetto il paraguaiano colpisce in pieno il palo, poi insacca ma Marinelli ferma tutto per gioco irregolare (doppio tocco di Sanabria). Dieci minuti più tardi, vantaggio Torino, cross di Lazaro per Zapata che di testa batte Montipò. Nella ripresa le cose non cambiano, con i gialloblù che lottano con estrema intensità sia per difendersi che per provare a colpire in ripartenza. Nel quarto d’ora finale i veneti cercano il pareggio, ma al 79’ in contropiede il neoentrato Che Adams approfitta dell’errore di Coppola e infila Montipò con un bel diagonale destro dalla distanza, che vale il 3-1. In pieno recupero Mosquera accorcia le distanze su errore di Masina, al 93’.





Cagliari-Empoli 0-2

L'Empoli vince a Cagliari e aggancia in classifica il Napoli, a 9 punti, mentre i sardi restano ancora senza vittorie. Partono forte i padroni di casa, senza però riuscire a rendersi pericolosi dalle parti di Vasquez. Il match si sblocca poco dopo la mezz'ora e sono proprio i toscani a segnare grazie alla giocata di Tino Anjorin: palla in verticale per Colombo, che sfrutta l'assist e insacca in diagonale. Vasquez salva due volte l'Empoli e nella ripresa, nonostante i rossoblù spingano, gli ospiti trovano il bis. Sebastiano Esposito supera Scuffet dopo aver dribblato un difensore. Da qui in poi i toscani controllano, col Cagliari che si risveglia solo quanto entra Gaetano: l'ex Napoli sfiora la traversa da fuori. Rischia solo nel recupero Vasquez, che salva la sua rete inviolata con le parate su Gaetano e Pavoletti.