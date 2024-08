Serie A, clamoroso crollo del Napoli al Bentegodi; Roma senza gol a Cagliari, in testa Lazio e Verona

VERONA-NAPOLI 3-0

Il campo ha confermato i timori e le perplessità di Antonio Conte sul valore della rosa del Napoli. Il campionato dei partenopei comincia con una clamorosa sconfitta al Bentegodi: un tre a zero destinato a far rumore. Al Napoli non manca soltanto peso offensivo, per ora non si vede nemmeno la compattezza e la furia tipica delle squadre di Conte. L’Hellas è stato invece un esempio di concretezza, compattezza e cinismo: poco spazio concesso agli avversari e ripartenze letali. Dopo un avvio molto compassato, i partenopei soltanto nel finale del primo tempo hanno cercato di intensificare i loro attacchi, collezionando un paio di occasioni. A inizio ripresa la svolta con il gol di Dailon Livramento che ha spezzato l’equilibrio. La reazione del Napoli è stata impalpabile e alla mezzora del secondo tempo è arrivato il raddoppio di Mosquera. Soltanto negli ultimi minuti il Napoli ha cercato l’assalto all’area avversaria, ma proprio poco prima del fischio finale è arrivata un’altra ripartenza del Verona, con il terzo gol segnato ancora da Mosquera. Il Napoli di Antonio Conte ancora non c’è. Il tecnico ha dichiarato: "Chiedo scusa, prestazione inaccettabile, il problema è grave".

CAGLIARI-ROMA 0-0

Anche la Roma si iscrive al club del pareggio. A Cagliari partita senza gol e con le emozioni concentrate nella ripresa. Nel primo tempo ritmi bassi, iniziativa dei padroni di casa, ma senza pungere. Dall'intervallo torna una Roma più convinta, che in avvio sfiora per due volte il vantaggio, soprattutto con Pellegrini. Anche i sardi provano a vincere, da segnalare una traversa per parte: colpita da Dovkik per i giallorossi e da Marin per i sardi. Nel finale di partita altre occasioni per entrambe, ma il risultato non si sblocca. Giusto così, il pareggio sembra equo.





LAZIO-VENEZIA 3-1

La vittoria sul Venezia proietta la Lazio in testa alla classifica insieme al Verona. Successo in rimonta per i biancocelesti che in Castellanos sembrano aver trovato un degno erede di Ciro Immobile. I lagunari hanno giocato una discreta gara e sono rimasti in partita fino a dieci minuti dalla fine. Una distrazione laziale in avvio ha favorito il vantaggio del Venezia dopo nemmeno tre minuti, a segno Andersen. La Lazio ha però saputo reagire e all’11esimo minuto Castellanos ha segnato il gol del pareggio, anche lui approfittando di una dormita della difesa avversaria. Per tutto il primo tempo la squadra di Baroni ha continuato ad attaccare e ha raccolto i frutti al 44esimo con il rigore trasformato in modo perfetto da Zaccagni. Nella ripresa la squadra biancoceleste haaccusato un po’ di stanchezza e il Venezia ha cullato la speranza di rimonta; speranza chiusa al 35esimo minuto dall’autogol di Altare su tiro cross di Lazzari. Castellanos, oltre a un gol e a un rigore provocato, ha colpito un palo e una traversa.





BOLOGNA-UDINESE 1-1

Finisce in parità al Dall’Ara tra Bologna e Udinese. Primo tempo in cui la squadra di Vincenzo Italiano ha sprecato tanto, poca precisione sotto porta e un grande Okoye che ha salvato l’Udinese in almeno un paio di occasioni. Ndoye ha avuto l’opportunità più grande, solo davanti al portiere non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, il Bologna attacca e riesce a sbloccare la partita al 57esimo su calcio di rigore, tiro perfetto sotto l’incrocio di Riccardo Orsolini. L’Udinese però reagisce: al 68’ Thauvin sbaglia dagli 11 metri ma sugli sviluppi del calcio d’angolo seguente Lautaro Giannitti stacca perfettamente sul secondo palo spedendo la palla in rete. Il Bologna nonostante l’arrembaggio finale non riesce a creare altre grandi occasioni da gol e il risultato termina così in parità. Esordio dolce amaro per Italiano sulla panchina degli emiliani.