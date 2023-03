Serie A, Colpo Spezia, 2-1 all’Inter e domani il Napoli può allungare in classifica

Un gol di Daniel Maldini e uno di Nzola permettono allo Spezia di battere l’Inter per 2-1. I nerazzurri possono recriminare per un rigore spagliato di Lautaro. Nella prima frazione di gioco un rigore avrebbe potuto portare in vantaggio l'Inter. Un difensore dello Spezia, Caldara, ha commesso un fallo su D'ambrosio. L'arbitro ha segnato il penalty dopo aver consultato la Var. Lautaro dal dischetto si è fatto parare il tiro dal portiere Dragowski. L’attaccante nerazzurro ha fatto un tiro abbastanza centrale, leggermente spostato sulla sua destra, e a mezza altezza. Un invito a nozze per il portiere. Per Lautaro è il sesto errore su calcio di rigore nella sua carriera. Tre erano arrivati lo scorso anno contro il Milan, il Cagliari e l'Udinese. Era tornato sul dischetto in ottobre contro la Fiorentina, battendo il portiere. Al decimo del secondo tempo una grande giocata di Nzola che scappa ad Acerbi e protegge il pallone fino all'intervento di Daniel Maldini che tira nell'angolino basso beffando il portiere per l'1-0 dello Spezia. All'inizio della seconda frazione è stato annullato un gol a Lautaro per fuorigioco. Il pareggio arriva al grazie ad un calcio di rigore segnato da Lukaku all’84esimo che di sinistro spiazza Dragowski. Lo Spezia non si rassegna e all’87esimo si procura un penalty che Nzola segna per il 2-1 dei padroni di casa. L’Inter prova fino alla fine, ma esce sconfitta dal Picco. Lo spezia dopo sei mesi torna a vincere in casa.

Le partite di domani

Domani si giocheranno altri tre anticipi, ma gli occhi sono puntati sul big match delle 18. Al Maradona si gioca Napoli-Atalanta delle 18 alla vigilia ''Con l'Atalanta sono sempre grandissime sfide dove il risultato te lo devi meritare per ottenerlo. Loro sono una grande squadra, guidata da un grandissimo allenatore il quale da tantissime stagioni porta a casa un fatturato calcistico importante sia di soldi che di risultati che evidenzia la qualità del suo lavoro'', ha detto alla vigilia Luciano Spalletti che teme la gara di domani per il valore dell'avversaria e dell'allenatore che la guida. "Non dico che non abbiamo niente da perdere: i punti vanno presi ovunque. Ma c'è il prestigio di misurarci coi più forti in una partita che conta per la classifica". Ha invece ribattuto Gian Piero Gasperini, allenatore di un'Atalanta che deve rilanciarsi dopo le ultime prestazioni opache. Alle 15 si apre con Empoli-Udinese e alla vigilia il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti ha il dubbio su Vicario. Il portiere è da valutare dopo la forte contusione a poche ore dalla precedente gara con il Monza. "Abbiamo fatto una grande prestazione a Bergamo ed ottenuto un punto importante, con fame e cattiveria agonistica. Quindi la settimana è stata all'insegna della consapevolezza della forza che ha questa squadra. Domani con l'Empoli teniamo tutti a dare continuità" ha affermato Andrea Sottil. Nell’anticipo delle 20.45 in campo Bologna-Lazio. Tra i romani certa l’assenza di Ciro Immobile visto l'infortunio al bicipite femorale in cui è incappato contro il Napoli. Il Bologna, grazie a Thiago Motta, sta disputando una buona stagione e cercherà i tre punti in casa.