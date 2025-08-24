Serie A, Como-Lazio 2-0, Cagliari-Fiorentina 1-1, Juventus-Parma 2-0, Atalanta-Pisa 1-1

La Juventus batte 2-0 il Parma e risponde alle vittorie di Napoli e Roma. All'Allianz Stadium nel primo tempo i bianconeri controllano il possesso, fanno la partita e spingono, ma sbattono contro il portiere degli ospiti Suzuki. Nella ripresa poi un sinistro di Conceiçao si stampa sul palo, Daivd sblocca il match con una zampata su assist di Yildiz al 59’ e Vlahovic all’84' chiude i conti ancora su suggerimento del turco poco dopo l'espulsione di Cambiaso. Mezzo passo falso dell'Atalanta all'esordio in Serie A. I bergamaschi pareggiano 1-1 tra le mura amiche del Gewiss Stadium contro un combattivo Pisa. Al vantaggio dei toscani grazie all'autorete di Hien al 26', risponde Scamacca al 5' della ripresa. Trovato il pari gli orobici sfiorano il gol del sorpasso in più di un'occasione ma i ragazzi di Gilardino si difendono con ordine e conquistano un punto prezioso. Il Como batte la Lazio 2-0 con le reti nel secondo tempo di Duvikas e Nico Paz su calcio di punizione. Per la prima volta, una decisione dell'arbitro è stata e spiegata ai tifosi dallo stesso direttore di gara, in questo caso Gianluca Manganiello. L'episodio al minuto 64', quando Castellanos viene mandato a rete da Gila con un lancio millimetrico. L'attaccante stoppa il pallone e batte Butez, ma la posizione di partenza è irregolare. Come spiegato da Manganiello al pubblico del Sinigaglia. Pareggio 1-1 tra Cagliari e Fiorentina, anche qui reti nel secondo tempo, con Mandragora che porta in vantaggio i viola, pareggio dei padroni di casa al 94’ con Luperto. Lunedì si chiude con Inter-Torino alle 20:45 ed Udinese-Verona alle 18:30