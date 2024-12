Serie A, Como-Monza 1-1, Milan-Empoli 3-0, Bologna-Venezia 3-0

MILAN-EMPOLI 3-0

In un San Siro con visibilità ridotta a causa della nebbia fitta il Milan domina contro l'Empoli e vince 3 a 0. Apre le marcature al 19esimo Alvaro Morata che da vero attaccante ribadisce il pallone in rete all'angolino basso di sinistra dopo il tiro di Leao ribattuto dalla difesa avversaria. L'Empoli ha l'occasione per pareggiarla con un bel colpo di testa di Colombo ma i rossoneri al termine del primo tempo raddoppiano con Reijnders che raccoglie il rimbalzo e dal limite lascia partire un bel tiro che termina in rete all'angolino basso. All'inizio del secondo tempo Maleh dal limite dell'area lascia partire un destro micidiale che però si stampa sulla traversa negando il gol del 2 a 1 all'Empoli. Da quel momento il Milan torna ad essere padrone del campo e chiude la partita al 69esimo sempre con Reijnders che con un gran controllo addomestica il pallone, avanza fino al limite dell'area e tira rasoterra all'angolo sinistro firmando una doppietta stupenda. Il Milan si porta a 22 punti mentre l'Empoli resta fermo a 16.





COMO-MONZA 1-1

Il primo storico derby in Serie A tra Como e Monza termina con un pareggio 1-1. A decidere la sfida del Sinigaglia sono le reti di Yannik Engelhardt per i padroni di casa e di Gianluca Caprari su rigore per gli ospiti. Questo risultato non giova a nessuna delle due squadre, entrambe ancora bloccate nella zona retrocessione. Il Como non vince da fine settembre, quando superò il Verona, raccogliendo solo 3 punti nelle ultime otto gare. Il Monza, invece, non trova il successo da metà ottobre, quando batté il Verona in trasferta. Questo è il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro il Torino. Il primo tempo è caratterizzato da prudenza e poche emozioni, con il Como che tenta di imporre il proprio ritmo. Tuttavia, una disattenzione difensiva del Monza permette al Como di sbloccare il risultato: sugli sviluppi di un corner, Engelhardt colpisce di testa e supera Turati al 44’. Al rientro, Nesta cerca di scuotere il Monza inserendo Daniel Maldini per Dany Mota. Al 50’, il var segnala un fallo di mano di Nico Paz: Caprari trasforma il rigore, spiazzando Reina. Il Monza cresce e spinge sulle fasce, mentre il Como subisce la reazione avversaria. Entrambe le squadre cercano il colpo decisivo nei minuti finali. Djuric sfiora il palo su assist di Maldini, mentre Belotti manca di poco l’incrocio di testa. Finisce 1-1, con un punto a testa in un derby senza vincitori né vinti.





BOLOGNA-VENEZIA 3-0

Il Bologna trova il vantaggio al primo affondo: al 20'Haps commette fallo all'interno dell'area, stende Ndoye, l'arbitro Massimi indica immediatamente il dischetto. Lo stesso Ndoye batte il penalty, spiazza Stankovic, e fa 1-0 per i padroni di casa. Primo gol in campionato per lo svizzero. Il Venezia accusa il colpo, il Bologna controlla il possesso palla, e al 36' con Miranda va vicino al raddoppio: tiro potente dal limite che Stankovic intercetta. Altra occasione per il Bologna al 42' con Odgaard ma il suo destrosi spegne sul fondo. Un minuto di recupero e squadre negli spogliatoi, dopo un primo tempo equilibrato deciso da un episodio. Ad inizio ripresa De Silvestri costretto a lasciare il campo per un brutto contrasto. Al suo posto Holm. Al 65' altra grande occasione per il Bologna, con Orsolini ch elancia Odgaard che entra in area, carica il destro ma ancora una volta Stankovic si oppone. Sulla ribattuta però viene steso in area Dallinga ed è ancora calcio di rigore. Dal dischetto va Orsolini che non sbaglia e segna la rete del 2-0. Due minuti dopo arriva anche il 3-0 con Ndoye: servito da Orsolini lo svizzero sigla la doppietta personale. Il Bologna sale così a 21 punti, ad una lunghezza dal Milan, mentre il Venezia resta ultimo con soli 8 punti.