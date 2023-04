Serie A, Cremonese-Atalanta 1-3, Inter-Fiorentina 0-1, Juventus-Verona 1-0

Inter-Fiorentina 0-1

A San Siro la Fiorentina conquista la vittoria, mentre per l'Inter arriva la terza sconfitta consecutiva in campionato, dopo quelle contro Spezia e Juventus, la decima dall'inizio della stagione. La squadra di Inzaghi resta terza a quota 50 punti, quella di Italiano sale a 40, in ottava posizione. Primo tempo ricco di occasioni da una parte e dall'altra, con la prima vera chance da gol per la Fiorentina: Onana dice no al tiro di Castrovilli, poi alla ribattuta di coscia di Bastoni. Poi Lukaku si divora un gol a tu per tu con Terracciano, incespica sul pallone in un goffo tentativo di dribbling. Ikoné sul finire di tempo non capitalizza il break di Saponara, mancando l'impatto con la sfera a pochi metri dalla porta. Ad inizio ripresa altro clamoroso errore di Lukaku: Bastoni lo imbocca a porta sguarnita, il belga manca l'impatto con il pallone. Ne approfitta la Fiorentina: i viola passano su calcio d'angolo. Cabral sul primo palo salta in testa a Gosens, Onana ribatte ma Bonaventura è il più veloce di tutti e porta in vantaggio i suoi al 53'. Barella colpisce un palo, Inzaghi inserisce Lautaro al posto di Correa. Alla mezz'ora altra rete divorata dell'Inter, con Terracciano che ferma Dumfries.





Cremonese-Atalanta 1-3

L'Atalanta vince 3-1 in trasferta il derby lombardo contro la Cremonese e si rilancia in zona Champions League, salendo momentaneamente al 4° posto agganciando il Milan con 48 punti, mentre i grigiorossi sono sempre desolatamente ultimi a quota 13 e sempre più vicini alla Serie B. Nel finale della prima frazione Atalanta in vantaggio con Zapata che scende sulla destra e crossa verso il centro, Aiwu intercetta ma non libera, ne approfitta De Roon che piazza il pallone alle spalle di Carnesecchi. Al 55' Ciofani calcia al volo trovando l'opposizione di Toloi con il braccio: rigore. Dal dischetto Ciofani pareggia i conti. Al 73' l'Atalanta torna in vantaggio con Boga, ed al 93' arriva la terza rete dei bergamaschi con Lookman.





Juventus-Verona 1-0

La Juventus batte il Verona e centra la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppe. I bianconeri ora sono attesi dalla semifinale di andata di coppa Italia, martedì a Torino contro l'inter. Dopo un primo tempo senza grandi emozioni e giocato a ritmi bassi, al decimo della ripresa è Kean a segnare il gol vittoria, servito da Locatelli. La Juventus si porta così 44 punti in classifica, a tre lunghezze dalla Roma. Per il Verona è invece ancora terzultimo posto con 19 punti.