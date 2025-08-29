Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2, Lecce-Milan 0-2

Il Milan vince 2-0 sul campo del Lecce e conquista i primi 3 punti in questo campionato. I rossoneri la sbloccano dopo 6 minuti con un colpo di testa di Gabbia, ma la rete viene annullata dopo consulto del Var per una spinta dello stesso difensore rossonero. Ritimi lenti nel primi 45 minuti con un'occasione per Loftus Cheek di testa ed un diagonale di Gimenez a lato. Nella ripresa il Milan accellera, trova il gol con Gimenez ma viene anche in questo caso annullato dopo un controllo al Var per fuorigioco del Messicano. Al 66' rossoneri in vantaggio per davvero: calcio di punizione dal limite di Modric per la testa di Loftus Cheeck che batte Falcone per l'1-0. Il Milan iniste e all' 86' raddoppia: Rinvio lungo di Maignan, errore in disimpegno della difesa dei pugliesi, ne approfitta Pulisic che si invola verso la porta e batte Falcone per il definitivo 2-0.

La Cremonese dopo aver sconfitto il Milan batte in casa 3-2 il Sassuolo ed è sola in testa alla classica a punteggio pieno: la squadra di Nicola chiude il primo tempo in vantaggio di due gol grazie alle reti di Terracciano al 37' e Vazquez al 39'. Nella ripresa il Sassuolo prima accorcia con Pinamonti al 63', poi su rigore pareggia al 73' con Berardi. Nei minuti di recupero Manuel De Luca regala la vittoria ai suoi grazie ad un rigore al 92'. Queste le altre partite del weekend: sabato alle 18:30 Bologna-Como e Parma-Atalanta, alle 20:45 Napoli-Cagliari e Pisa-Roma. Domenica alle 18:30 Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina, alle 20:45 Inter-Udinese e Lazio Verona.