Serie A, Empoli-Genoa 1-2, Parma-Monza 2-1, Cagliari-Inter 0-3, Lazio-Atalanta 1-1

EMPOLI - GENOA 1-2

Il Genoa conquista una vittoria cruciale battendo l’Empoli per 2-1 al Castellani, allontanandosi dalla zona retrocessione. Decisivi i gol di Badelj ed Ekuban nel secondo tempo, intervallati da un rigore sbagliato da Esposito, che ha comunque accorciato le distanze nel finale. Con questa vittoria, la squadra di Vieira raggiunge quota 19 punti, agganciando proprio l'Empoli in classifica. La partita parte subito vivace, con entrambe le squadre che si affrontano senza risparmiarsi. Gyasi crea il primo pericolo per il Genoa, mentre Vitinha tenta la conclusione alta da fuori area. L’Empoli prova ad alzare il ritmo, ma il Genoa si difende bene, puntando sul contropiede. A metà frazione, Anjorin impegna Leali con un tiro centrale, mentre nel finale il portiere rossoblù devia sul palo una conclusione pericolosa di Cacace. Nel secondo tempo, il Genoa si dimostra più incisivo, trovando i gol necessari per assicurarsi tre punti preziosi.





PARMA - MONZA 2-1

Il Parma ritrova il successo contro il Monza, grazie a un gol decisivo di Lautaro Valenti al 97’. Dopo tre sconfitte consecutive, i ducali allontanano la zona retrocessione con un 2-1 in una partita ricca di colpi di scena. Il debutto amaro di Salvatore Bocchetti sulla panchina del Monza complica ulteriormente la corsa salvezza della sua squadra, nonostante una prova combattiva e tre gol annullati. Il Monza domina la prima frazione, mettendo sotto pressione una difesa parmense disorganizzata. Maldini e Ciurria creano molte occasioni, ma il VAR e la sfortuna negano loro il vantaggio. Il Parma fatica a reagire, chiudendo il primo tempo sotto i fischi del Tardini. Nella ripresa, un rigore trasformato da Hernani e il rosso a Pablo Marì cambiano il match. Dopo il momentaneo pareggio del Monza, Valenti sigilla il successo nei minuti finali.





CAGLIARI-INTER 0-3

Non sbaglia l'Inter di Simone Inzaghi, vince 3 a 0 a Cagliari conquistando la sesta vittoria consecutiva in campionato. Dopo un primo tempo difficile in cui la squadra di casa ha tenuto testa ai nerazzurri grazie anche alle parate di Scuffet, nel secondo tempo l'Inter ha schiacciato il Cagliari nella propria metà campo. Il gol che sblocca la partita arriva al 53esimo: Nicolo Barella con una splendida palla morbida in area pesca Alessandro Bastoni sul secondo palo che colpisce bene il pallone e con una traiettoria a pallonetto firma l'1 a 0 dei nerazzurri. La partita quindi si accende e l'Inter trova più spazi con il Cagliari leggermente sbilanciato, il secondo gol arriva al 71esimo e porta la firma del capitano Lautaro Martinez che non segnava in campionato da inizio novembre contro il Venezia, assist splendido, ancora una volta di Barella. Chiude i giochi il calcio di rigore di Calhanoglu al 78esimo minuto. I nerazzurri salgono a quota 40 punti in classifica.





LAZIO-ATALANTA 1-1

Dopo undici vittorie di fila si ferma la striscia vincente dell'Atalanta in Serie A. I nerazzurri pareggiano 1-1 all'Olimpico contro la Lazio e restano al primo posto con 41 punti, uno in più dell'Inter e tre in più del Napoli che hanno una partita in meno. I biancocelesti sono quarti a quota 35. Parte forte la Lazio che al 10' ha una clamorosa tripla occasione: Castellanos calcia, trovando la respinta del portiere. L'azione prosegue e l'argentino ci prova di nuovo, con Carnesecchi ancora più bravo nell'opporsi con i piedi. Dele-Bashiru raccoglie di nuovo il pallone e lo appoggia a Guendouzi: interno destro da fuori area e palla sulla traversa. Al 27' la Lazio sblocca la partita. Rovella si fionda sul pallone vagante e verticalizza immediatamente per Dele-Bashiru, che scappa alle spalle di De Roon in posizione regolare e con il destro al volo trafigge Carnesecchi. Si riparte con un doppio cambio per Gasperini: dentro Kossounou per Hien e Cuadrado per Zappacosta. All'8' Atalanta a un passo dal pari: Bellanova crossa alla perfezione per Cuadrado sul secondo palo, il suo colpo di testa da due passi finisce fuori. Alla mezz'ora grande chance per Lookman. Un calcio d'angolo trova il nigeriano sul secondo palo, che colpisce al volo da pochi passi, ma un difensore salva sulla linea ed è reattivo anche sul successivo tentativo ravvicinato di Lookman. Al 33' Djimsiti va a vuoto in anticipo e libera la strada verso la porta a Dia, che però tira centrale e trova la risposta di Carnesecchi. Al 43' l'Atalanta apareggia: Zaniolo apre per Lookman che si trova da solo si ritrova solo davanti a Provedel e appoggia per Brescianini che insacca a porta vuota.