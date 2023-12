Serie A, Genoa-Empoli 1-1, Lazio-Cagliari 1-0, Milan-Frosinone 3-1

Milan-Frosinone 3-1

Il milan batte il Frosinone in un San Siro freddo e non del tutto esaurito, le seconde scelte questa volta non tradiscono e probabilmente salvano la panchina di Pioli, in forte discussione dopo le ultime prestazioni culminate con la sconfitta in Champions League contro il Borussia. Inizio di partita a ritmi lenti, con poche occasioni dall'una e dall'altra parte, Musah da fuori area scheggia il palo esterno al 20'. Allo scadere del primo tempo il Milan passa in vantaggio, con Jovic, alla prima rete in rossonero, bravo a rcaaogliere una palla in area ed a battere in rete. Al 5' della ripresa il raddoppio del Milan, con Pulisc che raccoglie un lungo lancio di Maignan e segna. Al 74' il 3-0 del Milan, con Tomori che insacca su corner battuto da Jovic, che quindi, oltre al gol, confeziona anche un assist. Pioli inserisce anche Bennacer, che torna in campo dopo l'infortunio nella semifinale di Champions del 10 maggio. Il Frosinone trova la rete con Brescianini, che con una punizione tagliata sorprende difesa e portiere per il 3-1 finale. All'85' dentro anche Camarda, per il giovane quindicenne del Milan altri minuti importanti per fare esperienza.





Genoa-Empoli 1-1

In avvio di partita è solo il Genoa ad attaccare e va vicino al vantaggio con Sabelli e Retegui. L'Empoli risponde con Maldini ma il suo tiro non trova la porta. Alla mezz'ora traversa colpita da Messias. Il brasiliano schiaccia a terra un pallone che poi si alza e colpisce il legno. Genoa in vantaggio: Malinovskyi libera il suo mancino per una conclusione precisa e potente che non lascia scampo a Berisha. Secondo gol consecutivo per l'ucraino. Il match prosegue senza grossi acuti anche nel secondo tempo fino alla mossa decisiva di Andreazzoli. Al 66' fa entrare Cancellieri al posto di Maldini e l'ex Lazio lo ripaga un minuto dopo. Su cross di Kovalenko, si fa trovare pronto e con un puntuale colpo di testa fa 1-1. Gilardino mette dentro tutti gli attaccanti che ha in panchina e quello che va più vicino al gol è il più giovane: Fini, classe 2006, che sfiora nel finale il gol del 2-1 ma il risultato non cambia.





Lazio-Cagliari 1-0

La Lazio supera 1-0 il Cagliari e torna a vincere in campionato dopo 3 giornate. Grazie al successo i capitolini salgono a quota 20 in classifica agganciando al 7° posto Atalanta e Fiorentina; il Cagliari è invece 18° con la metà esatta dei punti. E' ottimo l'avvio dei padroni di casa che dopo 8 minuti passano in vantaggio con Pedro, bravissimo a sfruttare al meglio l'assist dalla destra di Lazzari. e superare Scuffet. Al 27' l'altra svolta del match: Makoumbou trattiene Guendouzi, lanciato a rete, e viene espulso dall'arbitro Dionisi dopo un consulto al Var. Nella ripresa il Cagliari prova a riequilibrare la partita ma fatica a causa dell'inferiorità numerica. Al 12' Sarri perde Luis Alberto per un problema fisico e a uno spento Ciro Immobile subentra Isaksen, che si crea un'occasione importante, ma da due passi non riesce a superare Scuffet. Entrano anche Felipe Anderson e Castellanos e la manovra biancoceleste ne risente positivamente, con diverse occasioni da gol create ma il risultato però resta inchiodato sull'1-0 fino al termine del match, con qualche rischio nel finale per il colpo di testa di Pavoletti salvato da Provedel.