Serie A, il Napoli è sempre più al comando, i partenopei vincono 2-0 a san Siro contro il Milan

MILAN-NAPOLI 0-2

Il Napoli puntella il suo primato. La vittoria è in casa del Milan assomiglia a un esame superato. I rossoneri hanno denunciato povertà tecnica, anche a causa delle numerose assenze cui Fonseca ha aggiunto per più di un’ora quella di Leão lasciato inizialmente in panchina. I partenopei sorprendono il Milan con una partenza sprint: dopo cinque minuti Lukaku segna il suo primo gol a San Siro dopo aver lasciato l’Inter: lancio di Anguissa, il belga ci mette il fisico per respingere l’assalto di Pavlovic e scarica in rete il pallone dello 0-1. La partita si mette così sui binari che voleva Conte. Il Milan dopo qualche minuto di disorientamento riesce comunque con generosità a reagire, l’occasione migliore è un tiro a giro di Musah finito fuori di pochissimo. Sul taccuino altri tre tiri rossoneri, ma poco prima dell’intervallo Kvaratskhelia si inventa il gol del raddoppio: riceve palla sul vertice sinistro dell’area, stringe verso il centro e quando trovo spazio per il tiro piazza il pallone nell’angolino. A inizio ripresa Morata segna di testa il gol che potrebbe almeno teoricamente riaprire la partita, ma il VAR annulla per fuorigioco dell'attaccante spagnolo. Passano i minuti e il Napoli continua a gestire il doppio vantaggio con concentrazione e personalità. Leao, una volta entrato, si fa notare per un paio di guizzi a sinistra e per un tiro respinto da Meret: non un granchè, ma sempre meglio di chi ha giocato al suo posto. Con Reijnders, Theo Hernandez e Pulisic fuori causa, Fonseca avrebbe potuto schierare il portoghese dall'inizio: la sua esclusione è parsa un'autogol. Il Napoli ora ha sette punti di vantaggio sull'Inter, e otto lunghezze sulla Juventus, che ora dovranno rispondere. Il Milan è malinconicamente a - 11, anche se con una gara da recuperare.

CAGLIARI-BOLOGNA 0-2

Il Bologna ritrova quella vittoria che mancava da un po'. Il Cagliari se l'è giocata, ma non ha sfruttato le occasioni avute. Nel primo tempo equilibrio spezzato dal vantaggio felsineo firmato da Riccardo Orsolini. Nei primi minuti della ripresaa è arrivato il raddoppio firmato da Odgaard. I sardi non si sono arresi, hanno avuto occasioni con Gaetano e Piccoli, ma Skorupski ha tenuto inviolata la sua porta. Per il Cagliari è la seconda vittoria consecutiva.





LECCE-VERONA 1-0

Tre punti d'oro per il Lecce, che lascia l'ultimo posto in classifica e respira un po'. E' stato un successo meritato, anche più netto di quanto faccia supporre il minimo scarto. Il Verona non ha creato molto, anche penalizzato da due espulsioni: fuori Tchatchoua nel primo tempo e Belayane nella ripresa. Il gol partita l'ha segnato Dorgu, al sesto minuto del secondo tempo; in precedenza gli erano state annullate altre due reti. E il Lecce aveva anche colpito un palo.