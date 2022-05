Serie A, Il Napoli vince a Torino e consolida il terzo posto, pari tra Sassuolo e Udinese, la Lazio batte la Samp

Negli anticipi di Serie A del sabato, il Napoli vince 1-0 in casa del Torino e ipoteca il terzo posto in classifica. La Squadra di Spalletti viaggia a +4 sulla Juventus. La Lazio supera la Sampodria 2-0, mentre finisce con un pareggio 1-1 la sfida di Reggio nell’Emilia tra Sassuolo e Udinese. Domani occhi puntati sulla sfida del Bentegodi, il posticipo delle 20.45 tra Verona e Milan. con i rossoneri che si trovano al secondo posto in classifica dopo prova di forza dell’Inter di venerdì con l’Empoli. La squadra di Inzaghi è stata capace di una clamorosa rimonta, dallo svantaggio 0-2 al 40esimo, al 4-2 finale. Domani si giocano anche Spezia-Atalanta alle 12.30 con i liguri in cerca di punti salvezza. Più facile sulla carta l’impegno del Bologna che gioca il casa del Venezia, ultimo in classifica. Si gioca alle 15 al Penzo. Alle 18, lo scontro salvezza tra Salernitana e Cagliari, con i campani che nelle ultime giornate hanno compiuto una clamorosa rimonta.





Torino-Napoli 0-1

Un gol di Fabian Ruiz al 73esimo decide la sfida del Grande Torino a favore del Napoli nell'anticipo della 36esima giornata di serie A. La squadra di Spalletti consolida il terzo posto in classifica salendo a quota 73, portando a quattro i punti di vantaggio sulla Juventus sconfitta ieri dal Genoa. E’ stata una sfida a viso aperto quella del primo degli anticipi del sabato 36esima giornata di Serie A è stata decisa da un errore di Pobega che ha perso un pallone a centrocampo su cui si è avventato Fabina Ruiz battendo il portiere, complice anche una deviazione di Djidji. Da segnalare che poco prima Berisha aveva deviato in angolo un calcio di rigore tirato da Insigne.





Lazio-Sampdoria 2-0

La Lazio batte la Sampdoria 2-0 razie ai gol di Patric che al 41esimo supera il suo avversario diretto, intercettando una punizione di Luis Alberto, il colpo di testa supera il portiere ed entra in rete. Il raddoppio arriva al 59esimo ed è opera di Luis Alberto che con un gran tiro supera Audero.





Sassuolo-Udinese 1-1

Sassuolo e Udinese hanno diviso la posta nel posticipo delle 18 della 36esima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è finito 1-1. In vantaggio i padroni di casa con Scamacca al sesto minuto, il pareggio è arrivato al 77esimo con un gol di Nuytinck. In classifica gli emiliani ragginugono il Torino al decimo posto il Torino a 47 punti, i friulani sono a quota 44.