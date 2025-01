Serie A, Inter-Bologna finisce 2-2, i nerazzurri rallentano e il Napoli sorride

BOLOGNA BESTIA NERA DELL'INTER

Ancora una volta il Bologna si rivela indigesto per l'Inter, come è ormai tradizione nerazzurri rallentati dai rossoblu. A San Siro è finita in parità, per un'ora è stata una partita molto bella, aperta a ogni epilogo; poi nel finale è emersa un po' di stanchezza. I nerazzurri sfruttano solo parzialmente il recupero del campionato e fanno solo un piccolo passo verso il Napoli, che conserva tre punti di vantaggio ( anche se l'Inter dovrà recuperare anche la partita di Firenze). La squadra di Simone Inzaghi ha creato ma sprecato e ancora una volta non ha saputo proteggere il vantaggio, a centrocampo si è sentita la mancanza di Cahlanoglu e di Mkitharyan. Il Bologna ha confermato il suo buon momento, ha portato a casa un punto prezioso e meritato. La squadra di Italiano ha dimostrato qualità e anche personalità.

PRIMO TEMPO FRIZZANTE

Parte meglio il Bologna e diventano un fattore i tiri da fuori di Moro: il primo viene deviato sul palo da Sommer, sul secondo si avventa Castro ( alla Inzaghi, ma Pippo) deviando la traiettoria e mettendo fuori causa il portiere avversario. Ospiti avanti al quarto d'ora. Preso lo schiaffo, si sveglia l'Inter che pareggia nel giro di tre minuti: Bastoni recupera palla, Thuram avvia la ripartenza e di tacco appoggia a Dimarco, il tiro viene respinto da Skorupski ma c'è il tap in vincente di Dumfries: 1-1. Galvanizzati dal gol, i nerazzurri giocano dieci minuti di grande intensità, tre le occasioni non sfruttate: con Dumfries, Dimarco e Lautaro Martinez. Su un corner, grande chance anche per il Bologna: Odgaard colpisce di testa ma Sommer è bravissimo. Un minuto prima dell'intervallo, ripartenza Inter con fuga di Dimarco a sinistra, cross basso e girata vincente di Lautaro, con palla sotto la traversa per il sorpasso Inter.