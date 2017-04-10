Serie A, Juric torna sulla panchina del Genoa

Serie A: Juric torna sulla panchina del Genoa

Serie A: Juric torna sulla panchina del Genoa

Redazione Web

10 aprile 2017, ore 11:57

La società lo ha appena reso noto attraverso un comunicato stampa

Il Genoa CFC ha comunicato questa mattina la decisione di richiamare alla conduzione della prima squadra il tecnico Ivan Juric, in aggiunta al vice allenatore Alberto Corradi e al collaboratore Stjepan Ostojic. Oggi stesso l’allenatore guiderà l’allenamento al centro sportivo G. Signorini.

