Serie A, Juventus Ko a Verona, pari tra Atalanta e Lazio, Toro, 3-0 alla Samp

Gli anticipi dell'undicesima giornata di Serie A sanciscono la crisi della Juventus. La squadra di Allegri è stata battuta dal Verona 2-1 al Bentegodi e domani potrebbe andare a -16 dalla vetta. I padorni di casa vincono grazie ad una doppietta di Simeone. Per i bianconeri gol di McKennie. Finisce invece 2-2 tra Atalanta e Lazio, con gli ospiti due volte in vantaggio e due volte ripresi. Nell'anticipo serale il Torino con una bella partita batte la Sampdoria 3-0. E Belotti torna al gol.





Verona-Juventus 2-1

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Juventus, che dopo il Ko casalingo con il Sassuolo viene battuta 2-1 in casa del Verona. Per la squadra di Allegri si tratta della quarta battuta d’arresto in campionato. A condannare i bianconeri è stata una doppietta di Giovanni Simeone che ha sbloccato la partita all'11esimo e raddoppiato dopo tre minuti. Il gol della bandiera della Juventus è stato messo a segno da McKennie all'80esimo. Domani i bianconeri potrebbero finire a -16 dalla vetta della classifica e la rincorsa nelle zone alte per la squadra di Allegri si fa sempre più complicata. Al momento, risultati alla mano, la cura del tecnico toscano è ancor peggio della gestione Pirlo.Domani Napoli e Milan saranno impegnate rispettivamente con Salernitana e Roma. con la vittoria di oggi, la squadra di Tudor raggiunge la Juventus a 15 punti. “dopo il 2-0 potevamo fare ancora di più” ha detto l’allenatore del Verona Tudor, in conferenza stampa, che ha fatto i complimenti ai suoi giocatori per come hanno gestito la partita. "Non servono le parole, c'e' ben poco da dire. Siamo a metà classifica, sono convinto che abbiamo la capacità per tirarci fuori da questa situazione. Ha detto Massimiliano Allegri, su Come uscire dalla crisi, l’allenatore della Juventus ha detto:” Vincendo qualche contrasto in più, dimostrando piu' voglia dei nostri avversari”.





Atalanta-Lazio 2-2

E’ finita con un pareggio tra Atalanta-Lazio, 2-2 in una partita giocata ad alta intensità dalle due squadre. A passare in vantaggio per prima è stata la squadra biancoceleste che al 18esimo realizza con Pedro, mentre nel finale di tempo arriva il pari di Zapata. Nella ripresa, Immobile riporta in vantaggio gli ospiti al 74esimo, ma nel recupero, De Roon, al 94esimo fissa il risultato sul 2-2. In classifica l’Atalanta sale a 19 punti, la Lazio a 18. Nel dopo partita il tecnico dei bergamaschi, Gasperini si è detto soddisfatto della sua squadra, anche se è stato fatto “qualche errore tecnico” che è costato caro. “Siamo stati bravi a giocare questa partita fino alla fine, abbiamo fatto un primo tempo molto buono, nel secondo sullo slancio del pareggio mi aspettavo qualcosa di più ma la Lazio ha giocato molto bene sotto il profilo tecnico e noi abbiamo sofferto. Abbiamo un grande spirito e vogliamo migliorare e recuperare altre persone”, ha concluso. Mentre l’allenatore della Lazio, Sarri sostiene che quello di Bergamo è stato un pari amaro, ma la Lazio ha fatto un passo avanti.





Torino-Sampdoria 3-0

Nell'anticipo serale il Torino ha battuto la Sampdoria 3-0 grazie ai gol di Praet e Singo e allo scadere quello di Belotti. L'attaccante era a secco dalla prima giornata. Una bella partita per i granata che oltre alle reti hanno messo in evidenza il bel gioco. I blucerchiati, in 10 dal 67esimo per l'espulsione a Silva per proteste, restano con due sole lunghezze sulla zona Serie B.

Le partite di domani

Si comincia alle 12.30 con Inter-Udinese, alle 15 in campo Fiorentina-Spezia, con l'allenatore della viola, Italiano che affronta il suo passato. Si giocano anche Genoa-Venezia e Sassuolo-Empoli. Alle 18 scende in campo il Napoli nel derby campano con la Salernitana, mentre alle 20.45 il match clou tra Roma e Milan. L'undicesimo turno si chiuderà lunedì con Bologna-Cagliari.