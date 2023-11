Serie A: L'Inter batte il Frosinone e si riprende la vetta della classifica, vincono anche Empoli e Fiorentina. Nessun gol tra Lazio e Roma, il Napoli in crisi profonda è pronto ad esonerare Garcia

NAPOLI-EMPOLI 0-1

Clamoroso al Maradona, l'Empoli batte il Napoli 1 a 0 ed esce temporaneamente dalla zona calda portandosi a 10 punti al diciassettesimo posto. I Partenopei iniziano bene nel primo tempo, creando parecchi pericoli alla squadra di Andreazzoli grazie alle incursioni sulle fasce di Elmas e Politano. Garcia inizia il match con un ampio turnover, tenendo fuori Mario Rui, Kvaratskelia e Zielinski che avevano giocato il match di Champions contro l'Union Berlino. Nel secondo tempo continua il dominio degli Azzurri ma la squadra di Andreazzoli è viva e reagisce alle scorribande e agli attacchi del Napoli. Al 91' però, in pieno recupero, l'Empoli realizza il goal dell'1 a 0 cin Kovalenko he riceve il pallone in area di rigore e buca la porta difesa da Gollini regalando i 3 punti fondamentali per gli uomini di Andreazzoli. Garcia ad un passo dall'esonero.





FIORENTINA-BOLOGNA 2-1

Primo tempo divertente al Franchi con la Fiorentina passa in vantaggio al 17’ minuto con Bonaventura che, pescato da Nzola, regala alla viola il goal dell'1 a 0. Il Bologna però pareggia I conti con Zirkzee al 33’ minuto su calcio di rigore dopp un check al var. In finale di primo tempo anche un goal annullato agli uomini di Thiago Motta con Orsolini per fuorigioco. Nel secondo tempo i viola segnano subito con Nico Gonzalez su calcio di rigore dopo una trattenuta di Kristiansens in area di rigore e Maresca che fischia la massima punizione.





UDINESE-ATALANTA 1-1

Primo tempo con l'Atalanta che domina il possesso palla ma soffre le ripartenza dei Bianconeri. La squadra di Cioffi ha una grande opportunità al 30’ quando Carnesecchi commette fallo regalando un calcio di rigore all'Udinese, sbagliato poi da Success che colpisce il palo. I Bianconeri, però, trovano la rete del vantaggio a fine primo tempo con Walace che prova dal limite e la deviazione spiazza Carnesecchi, 1 a 0 Udinese. Nel secondo tempo l'Atalanta prova qualche cambio inserendo lookman e Muriel al posto di Scamacca e pasalic ma le occasioni migliori sono ancora per l'Udinese che xontinua ad essere pericolosa con Pereyra dalla distanza. Nei minuti di recupero l'Atalanta batte un colpo e recuperare con Ederson che pareggia il match di testa e fa 1 a 1 al Friuli.





LAZIO-ROMA 0-0

Il derby di Roma ha regalato poche emozioni, 0 a 0 il risultato finale. durante il primo tempo Luis Alberto colpisce una traversa, gol annullato a Cristante, poi le squadre si sono praticamente annullate a vicenda, dando l’impressione, sia Roma che Lazio, di non voler rischiare troppo e di preferire il pareggio piuttosto che sbilanciarsi e rischiare di subire il gol dell’1 a 0, un atteggiamento un po' rinunciatario di entrambe le squadre.





INTER-FROSINONE 2-0

L’Inter batte il Frosinone 2 a 0 a San Siro e torna in vetta alla classifica di Serie A a +2 sulla Juve. Uno-due micidiale dei nerazzurri, in vantaggio al termine del primo tempo grazie a una meraviglia di Di Marco da centrocampo, vede Turati fuori dai pali e lo sorprende con un pallonetto perfetto mettendo a segno probabilmente il gol più bello del campionato fino a questo momento. A inizio ripresa arriva subito il raddoppio dell’inter: Thuram guadagna un calcio di rigore con una serpentina in area e Calhanoglu è freddissimo a trasformarlo. Poi il Frosinone colpisce un palo con Cheddira prova con personalità a recuperare ma non basta, a San Siro finisce 2 a 0. Dopo la sosta per la squadra di Inzaghi ci sarà lo scontro diretto con la Juventus